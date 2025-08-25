Zbit Semiconductor, A stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Zbit Semiconductor, A hat am 23.08.2025 die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Zbit Semiconductor, A vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,54 CNY. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,500 CNY je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 2,23 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 96,8 Millionen CNY generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 99,0 Millionen CNY ausgewiesen.

Redaktion finanzen.net