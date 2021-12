Pfizer-Aktie: UBS hebt Pfizer auf 'Buy'

Mit dem neuen Hoffnungsträger in der Corona-Pandemie, dem Medikament Paxlovid, werde Pfizer künftig neben der Impfstoff-Prävention wohl auch bei der Behandlung akuter Erkrankungen eine dominante Rolle einnehmen, schrieb Analyst Colin Bristow in einer am Montag vorliegenden Studie. Er geht 2022 davon aus, dass das Mittel 14 Milliarden Dollar einspielen wird.

/tih/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.12.2021 / 04:33 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.12.2021 / 04:33 / GMT

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------

ZÜRICH (dpa-AFX Broker)

Bildquellen: Rob Wilson / Shutterstock.com