Zoom Video Communications Aktie News: NASDAQ 100 Aktie Anleger trennen sich am Montagnachmittag vermehrt von Zoom Video Communications

Die Zoom Video Communications-Aktie wies um 15:52 Uhr Verluste aus. Im NASDAQ-Handel ging es für das Papier um 0,7 Prozent auf 57,86 USD abwärts. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Zoom Video Communications-Aktie bisher bei 57,83 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 58,26 USD. Im NASDAQ-Handel wechselten bis jetzt 305.084 Zoom Video Communications-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (75,91 USD) erklomm das Papier am 06.09.2023. Der aktuelle Kurs der Zoom Video Communications-Aktie ist somit 31,19 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 21.06.2024 bei 55,65 USD. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 3,82 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Zuletzt erhielten Zoom Video Communications-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 USD aus.

Zoom Video Communications ließ sich am 20.05.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.04.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS lag bei 0,70 USD. Im letzten Jahr hatte Zoom Video Communications einen Gewinn von 0,05 USD je Aktie eingefahren. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Zoom Video Communications im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 3,25 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 1,14 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 1,11 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Zoom Video Communications dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2025 voraussichtlich am 19.08.2024 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 5,05 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

