Zoom Video Communications Aktie News: NASDAQ 100 Aktie Zoom Video Communications am Vormittag mit positiven Vorzeichen

Die Aktie legte um 09:22 Uhr in der Frankfurt-Sitzung 2,5 Prozent auf 81,93 EUR zu. Den Tageshöchststand markierte die Zoom Video Communications-Aktie bei 81,93 EUR. Bei 81,93 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten via Frankfurt 3 Zoom Video Communications-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 262,95 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (01.09.2021). Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 68,84 Prozent über dem aktuellen Kurs der Zoom Video Communications-Aktie. Bei 79,57 EUR fiel das Papier am 19.05.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 2,97 Prozent könnte die Zoom Video Communications-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 310,50 USD aus.

Am 22.08.2022 hat Zoom Video Communications die Kennzahlen zum am 31.07.2022 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,05 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 1,32 USD je Aktie in den Büchern standen. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Zoom Video Communications in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 14,98 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 1.099,46 USD im Vergleich zu 956,24 USD im Vorjahresquartal.

Die kommende Q3 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 07.12.2022 veröffentlicht. Schätzungsweise am 06.09.2023 dürfte Zoom Video Communications die Q2 2024-Finanzergebnisse präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Zoom Video Communications einen Gewinn von 3,71 USD je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

