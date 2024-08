Zukauf: Director vergrößert Depot um JDC Group-Aktien

Insidertrade im Blick

JDC Group veröffentlichte jüngst einen Insidertrade.

Am 14.08.2024 wurde bei JDC Group ein Insidertrade durchgeführt. Die offizielle Bestätigung der Transaktion ging am 16.08.2024 ein. Grace Beteiligungs GmbH, in enger Beziehung bei JDC Group, fügte am 14.08.2024 100 Aktien zu seinem Depot hinzu. Je Papier wurde ein Preis von 23,50 EUR aufgerufen. Die JDC Group-Aktie notierte im FSE-Handel an diesem Tag bei 22,10 EUR und damit auf dem Niveau des Vortages.

Das Papier von JDC Group konnte schließlich am Veröffentlichungstag der BaFin klettern und stieg im FSE-Handel um 0,50 Prozent auf 22,30 EUR. JDC Group verzeichnet derzeit eine Marktkapitalisierung von 290,79 Mio. Euro. Der Streubesitz wird auf 12.981.478 Aktien beziffert.

Zuvor wurden Directors' Dealings von Grace Beteiligungs GmbH am 12.06.2024 verzeichnet. Es wurde ein Kauf von 300 JDC Group-Aktien zu je 21,20 EUR getätigt.

Redaktion finanzen.net