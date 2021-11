EU-Behörde: Grünes Licht für Corona-Impfstoff von BioNTech für Kinder ab 5 - BioNTech-Aktie vorbörslich kaum verändert

Das teilte die EMA am Donnerstag in Amsterdam mit. Das Vakzin von BioNTech Pfizer wird der erste Corona-Impfstoff, der in der EU für Kinder unter zwölf Jahren zugelassen wird.

Die Aktie von Pfizer zeigt sich im vorbörslichen US-Handel nur 0,10 Prozent höher und notiert bei 50,94 US-Dollar. Auch die BioNTech-Aktie pendelt mit 304,74 US-Dollar um ihren Schlusskurs vom Vortag