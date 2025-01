Zurückhaltung in New York: Dow Jones fällt zum Start zurück

Kursentwicklung im Fokus

Der Dow Jones fällt am Dienstag nach Vortagesgewinnen zurück.

Am Dienstag notiert der Dow Jones um 15:57 Uhr via NYSE 0,05 Prozent tiefer bei 44.689,30 Punkten. Die Dow Jones-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 19,060 Bio. Euro. In den Dienstagshandel ging der Dow Jones 1,26 Prozent tiefer bei 44.148,84 Punkten, nach 44.713,58 Punkten am Vortag.

Der Dow Jones erreichte am Dienstag sein Tageshoch bei 44.796,86 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 44.621,96 Punkten lag.

Dow Jones-Performance seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones erreichte am vorherigen Handelstag, dem 27.12.2024, einen Stand von 42.992,21 Punkten. Vor drei Monaten, am 28.10.2024, wies der Dow Jones einen Stand von 42.387,57 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 26.01.2024, wurde der Dow Jones mit 38.109,43 Punkten berechnet.

Seit Anfang des Jahres 2025 kletterte der Index bereits um 5,42 Prozent aufwärts. In diesem Jahr markierte der Dow Jones bereits ein Jahreshoch bei 44.796,86 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 41.844,89 Zähler.

Heutige Tops und Flops im Dow Jones

Unter den Top-Aktien im Dow Jones befinden sich derzeit Boeing (+ 4,71 Prozent auf 183,41 USD), Apple (+ 2,34 Prozent auf 235,23 USD), Salesforce (+ 1,50 Prozent auf 352,30 USD), Chevron (+ 1,01 Prozent auf 158,82 USD) und Home Depot (+ 0,88 Prozent auf 402,60 EUR). Die schwächsten Dow Jones-Aktien sind derweil NVIDIA (-1,40 Prozent auf 116,76 USD), Caterpillar (-1,09 Prozent auf 390,67 USD), American Express (-1,05 Prozent auf 313,11 USD), Walt Disney (-1,01 Prozent auf 112,20 USD) und Honeywell (-0,84 Prozent auf 223,83 USD).

Die meistgehandelten Dow Jones-Aktien

Im Dow Jones ist die NVIDIA-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 29.189.190 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Die Apple-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 3,313 Bio. Euro auf. Damit hat die Aktie im Dow Jones den höchsten Börsenwert.

Fundamentaldaten der Dow Jones-Titel im Fokus

2025 verzeichnet die Verizon-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 8,69 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones. Die Verizon-Aktie ermöglicht Anlegern 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,73 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net