Zurückhaltung in New York: S&P 500 sackt letztendlich ab

Der S&P 500 gab sich letztendlich schwächer.

Der S&P 500 tendierte im NYSE-Handel letztendlich um 0,71 Prozent leichter bei 5.505,00 Punkten. Damit sind die im S&P 500 enthaltenen Werte 46,965 Bio. Euro wert. Zuvor ging der S&P 500 0,116 Prozent stärker bei 5.551,02 Punkten in den Freitagshandel, nach 5.544,59 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des S&P 500 lag am Freitag bei 5.497,04 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 5.557,50 Punkten erreichte.

S&P 500-Performance seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn verbucht der S&P 500 bislang ein Minus von 2,36 Prozent. Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 18.06.2024, wies der S&P 500 einen Stand von 5.487,03 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 19.04.2024, verzeichnete der S&P 500 einen Wert von 4.967,23 Punkten. Vor einem Jahr, am 19.07.2023, verzeichnete der S&P 500 einen Wert von 4.565,72 Punkten.

Auf Jahressicht 2024 schlägt ein Plus von 16,07 Prozent zu Buche. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des S&P 500 bereits bei 5.669,67 Punkten. Bei 4.682,11 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Tops und Flops im S&P 500 aktuell

Die Gewinner-Aktien im S&P 500 sind aktuell Intuitive Surgical (+ 9,34 Prozent auf 455,01 USD), Starbucks (+ 6,85 Prozent auf 79,27 USD), Huntington Bancshares (+ 3,92 Prozent auf 14,86 USD), United Airlines (+ 3,32 Prozent auf 47,93 USD) und Stryker (+ 2,93 Prozent auf 340,95 USD). Am anderen Ende der S&P 500-Liste stehen hingegen First Republic Bank (-50,00 Prozent auf 0,02 USD), Comerica (-10,49 Prozent auf 50,42 USD), W R Berkley (-8,31 Prozent auf 51,54 USD), Travelers (-7,76 Prozent auf 203,48 USD) und Halliburton (-5,60 Prozent auf 34,40 USD) unter Druck.

Die meistgehandelten S&P 500-Aktien

Im S&P 500 weist die NVIDIA-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 49.577.722 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Mit 3,158 Bio. Euro weist die Apple-Aktie im S&P 500 derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Dieses KGV weisen die S&P 500-Mitglieder auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500 weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die SVB Financial Group-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 0,00 erwartet. Die First Republic Bank-Aktie bietet 2024 laut FactSet-Schätzung mit 600,00 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

