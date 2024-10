Zuversicht in Frankfurt: DAX zum Start des Dienstagshandels auf grünem Terrain

DAX im Blick

Der DAX bleibt auch am zweiten Tag der Woche auf Erholungskurs.

Um 09:10 Uhr steht im XETRA-Handel ein Plus von 0,41 Prozent auf 19.540,41 Punkte an der DAX-Kurstafel. Der Wert der enthaltenen Werte beträgt damit 1,865 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Plus von 0,348 Prozent auf 19.528,91 Punkte an der Kurstafel, nach 19.461,19 Punkten am Vortag.

Der DAX erreichte am Dienstag sein Tagestief bei 19.512,19 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 19.549,02 Punkten lag.

DAX-Performance seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 20.09.2024, stand der DAX bei 18.720,01 Punkten. Der DAX stand vor drei Monaten, am 22.07.2024, bei 18.407,07 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 20.10.2023, wurde der DAX mit einer Bewertung von 14.798,47 Punkten gehandelt.

Seit Beginn des Jahres 2024 legte der Index bereits um 16,52 Prozent zu. Das Jahreshoch des DAX steht derzeit bei 19.674,68 Punkten. Bei 16.345,02 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

Das sind die Gewinner und Verlierer im DAX

Die stärksten Einzelwerte im DAX sind aktuell SAP SE (+ 5,10 Prozent auf 221,50 EUR), Daimler Truck (+ 1,73 Prozent auf 38,31 EUR), Volkswagen (VW) vz (+ 0,64 Prozent auf 91,62 EUR), BMW (+ 0,61 Prozent auf 75,34 EUR) und Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (+ 0,46 Prozent auf 57,26 EUR). Zu den schwächsten DAX-Aktien zählen hingegen Vonovia SE (ex Deutsche Annington) (-1,60 Prozent auf 30,80 EUR), Bayer (-1,36 Prozent auf 25,75 EUR), Fresenius SE (-1,25 Prozent auf 33,31 EUR), Brenntag SE (-0,98 Prozent auf 62,68 EUR) und RWE (-0,79 Prozent auf 31,29 EUR).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im DAX auf

Im DAX sticht die Bayer-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 692.553 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die SAP SE-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 248,290 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im DAX den höchsten Börsenwert aus.

Dieses KGV weisen die DAX-Werte auf

Unter den DAX-Aktien präsentiert 2024 laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil vz-Aktie mit 2,76 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie zeigt 2024 laut FactSet-Schätzung mit 7,97 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.net