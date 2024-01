Zuversicht in Frankfurt: LUS-DAX zum Start mit Gewinnen

Kursverlauf

Das macht das Börsenbarometer in Frankfurt.

Werte in diesem Artikel

Um 09:25 Uhr bewegt sich der LUS-DAX im XETRA-Handel 0,60 Prozent fester bei 16.785,50 Punkten.

Der Tiefststand des LUS-DAX lag am Mittwoch bei 16.686,00 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 16.820,00 Punkten erreichte.

LUS-DAX seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn stieg der LUS-DAX bereits um Prozent. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 22.12.2023, wurde der LUS-DAX auf 16.706,00 Punkte taxiert. Vor drei Monaten, am 24.10.2023, wurde der LUS-DAX mit 14.905,00 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr, am 24.01.2023, lag der LUS-DAX-Kurs bei 15.108,00 Punkten.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2024 bereits um 0,248 Prozent aufwärts. Das LUS-DAX-Jahreshoch liegt derzeit bei 16.964,50 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 16.345,00 Punkten verzeichnet.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im LUS-DAX

Unter den Top-Aktien im LUS-DAX befinden sich aktuell Siemens Energy (+ 12,69 Prozent auf 13,99 EUR), SAP SE (+ 7,22 Prozent auf 160,14 EUR), Volkswagen (VW) vz (+ 2,85 Prozent auf 117,02 EUR), Zalando (+ 2,23 Prozent auf 18,30 EUR) und Vonovia SE (ex Deutsche Annington) (+ 1,81 Prozent auf 27,07 EUR). Die Flop-Titel im LUS-DAX sind derweil Infineon (-1,42 Prozent auf 34,33 EUR), Deutsche Börse (-1,01 Prozent auf 185,40 EUR), DHL Group (ex Deutsche Post) (-0,59 Prozent auf 44,09 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-0,51 Prozent auf 391,00 EUR) und Beiersdorf (-0,45 Prozent auf 134,00 EUR).

Welche Aktien im LUS-DAX die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im LUS-DAX sticht die Siemens Energy-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via XETRA 1.176.960 Aktien gehandelt. Die SAP SE-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 175,853 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im LUS-DAX den höchsten Börsenwert.

Fundamentaldaten der LUS-DAX-Aktien im Blick

Die Porsche Automobil vz-Aktie hat mit 2,73 2024 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX inne. Mit 8,38 Prozent ist die höchste Dividendenrendite 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.net