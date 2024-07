Zuversicht in New York: Börsianer lassen NASDAQ Composite steigen

NASDAQ Composite-Entwicklung

Mit dem NASDAQ Composite geht es heute aufwärts.

Am Montag bewegt sich der NASDAQ Composite um 17:58 Uhr via NASDAQ 0,36 Prozent fester bei 17.420,05 Punkten. Zum Beginn des Montagshandels stand ein Zuschlag von 0,498 Prozent auf 17.444,39 Punkte an der Kurstafel, nach 17.357,88 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ Composite erreichte heute sein Tagestief bei 17.299,83 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 17.535,32 Punkten lag.

NASDAQ Composite-Performance auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ Composite verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 28.06.2024, den Stand von 17.732,60 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 29.04.2024, erreichte der NASDAQ Composite einen Wert von 15.983,08 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 28.07.2023, notierte der NASDAQ Composite bei 14.316,66 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2024 ging es für den Index bereits um 17,97 Prozent nach oben. In diesem Jahr verzeichnete der NASDAQ Composite bereits ein Jahreshoch bei 18.671,07 Punkten. Bei 14.477,57 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Die Tops und Flops im NASDAQ Composite

Zu den stärksten Einzelwerten im NASDAQ Composite zählen aktuell ON Semiconductor (+ 12,47 Prozent auf 78,92 USD), AXT (+ 6,46 Prozent auf 3,46 USD), SMC (+ 5,86 Prozent auf 487,00 USD), DexCom (+ 5,31 Prozent auf 67,40 USD) und Dixie Group (+ 4,03 Prozent auf 0,63 USD). Flop-Aktien im NASDAQ Composite sind derweil Integra LifeSciences (-14,86 Prozent auf 26,76 USD), Lifetime Brands (-7,32 Prozent auf 8,36 USD), Alliance Resource Partners LP (-5,78 Prozent auf 24,30 USD), VOXX International A (-5,36 Prozent auf 2,65 USD) und 3D Systems (-5,00 Prozent auf 3,61 USD).

Die teuersten Konzerne im NASDAQ Composite

Die Aktie im NASDAQ Composite mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die NVIDIA-Aktie. 16.486.763 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von Apple mit 3,078 Bio. Euro im NASDAQ Composite den größten Anteil aus.

KGV und Dividende der NASDAQ Composite-Werte

Unter den NASDAQ Composite-Aktien weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Ebix-Aktie mit 0,03 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die Big 5 Sporting Goods-Aktie ermöglicht Anlegern 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 19,46 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net