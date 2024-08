Zuversicht in New York: Dow Jones zum Ende des Montagshandels auf grünem Terrain

Dow Jones aktuell

Zum Handelsende wagten sich die Börsianer in New York aus der Reserve.

Am Montag bewegte sich der Dow Jones via NYSE letztendlich 0,58 Prozent höher bei 40.896,53 Punkten. Damit kommen die im Dow Jones enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 13,699 Bio. Euro. Zum Start des Montagshandels stand ein Verlust von 0,322 Prozent auf 40.528,86 Punkte an der Kurstafel, nach 40.659,76 Punkten am Vortag.

Der Dow Jones erreichte heute sein Tagestief bei 40.670,83 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 40.907,32 Punkten lag.

Dow Jones-Entwicklung seit Jahresbeginn

Der Dow Jones bewegte sich noch vor einem Monat, am 19.07.2024, bei 40.287,53 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones wurde am vorherigen Handelstag, dem 17.05.2024, mit 40.003,59 Punkten bewertet. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 18.08.2023, wurde der Dow Jones mit 34.500,66 Punkten berechnet.

Der Index stieg auf Jahressicht 2024 bereits um 8,44 Prozent zu. Das Jahreshoch des Dow Jones beträgt derzeit 41.376,00 Punkte. Das Jahrestief beträgt hingegen 37.122,95 Zähler.

Tops und Flops im Dow Jones

Die Gewinner-Aktien im Dow Jones sind derzeit McDonalds (+ 3,25 Prozent auf 287,55 USD), Intel (+ 3,11 Prozent auf 21,52 USD), Amgen (+ 2,03 Prozent auf 327,97 USD), Walt Disney (+ 1,70 Prozent auf 90,82 USD) und Travelers (+ 1,10 Prozent auf 218,95 USD). Unter Druck stehen im Dow Jones hingegen Dow (-0,48 Prozent auf 53,65 USD), Visa (-0,34 Prozent auf 266,47 USD), Chevron (-0,30 Prozent auf 146,83 USD), Coca-Cola (-0,29 Prozent auf 68,98 USD) und Boeing (-0,19 Prozent auf 179,64 USD).

Welche Dow Jones-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Die Intel-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im Dow Jones auf. Zuletzt wurden via NYSE 17.118.261 Aktien gehandelt. Mit 3,113 Bio. Euro weist die Apple-Aktie im Dow Jones derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentalkennzahlen der Dow Jones-Aktien im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Verizon-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 8,87 zu Buche schlagen. Mit 6,60 Prozent hebt sich die Dividendenrendite der Verizon-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index hervor.

