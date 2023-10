Zuversicht in New York: S&P 500 schlussendlich stärker

S&P 500-Performance im Fokus

Der S&P 500 bewegte sich am Montagabend kaum.

Werte in diesem Artikel

Letztendlich schloss der S&P 500 den Handelstag nahezu unverändert (plus 0,01 Prozent) bei 4.288,39 Punkten ab. Insgesamt kommt der S&P 500 damit auf einen Börsenwert in Höhe von 37,381 Bio. Euro. Zuvor eröffnete der Index bei 4.281,30 Zählern und damit 0,157 Prozent unter seinem Schlusskurs vom Vortag (4.288,05 Punkte).

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 4.260,21 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 4.300,58 Punkten verzeichnete.

S&P 500-Performance seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der S&P 500 verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 01.09.2023, den Stand von 4.515,77 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der S&P 500 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 30.06.2023, den Stand von 4.450,38 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der S&P 500 verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 30.09.2022, den Stand von 3.585,62 Punkten.

Der Index legte auf Jahressicht 2023 bereits um 12,14 Prozent zu. Das Jahreshoch des S&P 500 liegt derzeit bei 4.607,07 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 3.794,33 Punkten.

S&P 500-Top-Flop-Aktien

Zu den Top-Aktien im S&P 500 zählen derzeit Discover Financial Services (+ 4,85 Prozent auf 90,83 USD), NVIDIA (+ 2,95 Prozent auf 447,82 USD), Alphabet A (ex Google) (+ 2,53 Prozent auf 134,17 USD), Alphabet C (ex Google) (+ 2,52 Prozent auf 135,17 USD) und Pfizer (+ 2,32 Prozent auf 33,94 USD). Schwächer notieren im S&P 500 derweil Danaher (-13,85 Prozent auf 213,74 USD), First Republic Bank (-9,72 Prozent auf 0,07 USD), NextEra Energy (-8,97 Prozent auf 52,15 USD), AES (-6,84 Prozent auf 14,16 USD) und VF (-6,11 Prozent auf 16,59 USD).

S&P 500-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Die Aktie im S&P 500 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die DXC Technology-Aktie. 29.243.226 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Apple-Aktie weist im S&P 500 mit 2,533 Bio. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentaldaten der S&P 500-Titel

Die SVB Financial Group-Aktie präsentiert mit 0,00 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500. Die The Western Union Company-Aktie bietet 2023 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 9,20 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net