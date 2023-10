Zuversicht in Zürich: SLI steigt nachmittags

SLI im Fokus

So bewegt sich der SLI heute.

Am Dienstag notiert der SLI um 15:40 Uhr via SIX 0,58 Prozent höher bei 1.627,51 Punkten. Zum Beginn des Dienstagshandels stand ein Verlust von 0,027 Prozent auf 1.617,70 Punkte an der Kurstafel, nach 1.618,14 Punkten am Vortag.

Der SLI verzeichnete bei 1.629,68 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 1.616,14 Einheiten.

So bewegt sich der SLI im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 29.09.2023, wurde der SLI mit 1.714,65 Punkten gehandelt. Der SLI verzeichnete am letzten Handelstag im Juli, dem 31.07.2023, den Wert von 1.789,06 Punkten. Am letzten Handelstag im Oktober, dem 31.10.2022, verzeichnete der SLI einen Wert von 1.631,68 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2023 ging es für den Index bereits um 3,19 Prozent nach unten. Aktuell liegt der SLI bei einem Jahreshoch von 1.810,36 Punkten. 1.599,02 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops aktuell

Die Gewinner-Aktien im SLI sind derzeit ams (+ 4,06 Prozent auf 3,26 CHF), Straumann (+ 3,63 Prozent auf 107,10 CHF), Temenos (+ 2,99 Prozent auf 64,72 CHF), Richemont (+ 2,96 Prozent auf 107,85 CHF) und Alcon (+ 2,69 Prozent auf 64,86 CHF). Die schwächsten SLI-Aktien sind hingegen Roche (-3,11 Prozent auf 233,80 CHF), Sandoz (-2,26 Prozent auf 23,98 CHF), UBS (-0,56 Prozent auf 21,14 CHF), Holcim (-0,32 Prozent auf 55,74 CHF) und Swatch (I) (-0,04 Prozent auf 231,00 CHF).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im SLI auf

Das größte Handelsvolumen im SLI kann derzeit die UBS-Aktie aufweisen. 2.235.785 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Im SLI hat die Nestlé-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 263,239 Mrd. Euro den größten Anteil.

Fundamentaldaten der SLI-Werte

Die Swiss Re-Aktie verzeichnet 2023 laut FactSet-Schätzung mit 9,67 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SLI-Werten. Die Swiss Re-Aktie bietet 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,45 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

