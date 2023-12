Zuversicht in Zürich: SPI präsentiert sich am Freitagnachmittag fester

SPI-Kursentwicklung

Der SPI verzeichnet am Freitagnachmittag Kursgewinne.

Am Freitag legt der SPI um 15:39 Uhr via SIX um 0,41 Prozent auf 14.537,09 Punkte zu. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 1,977 Bio. Euro. In den Handel ging der SPI 0,324 Prozent stärker bei 14.524,22 Punkten, nach 14.477,36 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des SPI lag am Freitag bei 14.511,38 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 14.543,82 Punkten erreichte.

SPI-Entwicklung im Jahresverlauf

Auf Wochensicht verbucht der SPI bislang einen Verlust von 0,131 Prozent. Der SPI erreichte vor einem Monat, am 29.11.2023, den Wert von 14.177,30 Punkten. Der SPI erreichte vor drei Monaten, am 29.09.2023, den Wert von 14.368,61 Punkten. Der SPI erreichte vor einem Jahr, am 29.12.2022, einen Stand von 13.890,92 Punkten.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2023 bereits um 3,51 Prozent aufwärts. Bei 15.314,62 Punkten markierte der SPI bislang ein Jahreshoch. 13.451,76 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops im SPI

Unter den stärksten Aktien im SPI befinden sich aktuell AIRESIS (+ 40,00 Prozent auf 0,70 CHF), Addex Therapeutics (+ 6,19 Prozent auf 0,04 CHF), Ina Invest (+ 3,82 Prozent auf 17,65 CHF), u-blox (+ 2,86 Prozent auf 100,60 CHF) und APG SGA (+ 2,81 Prozent auf 183,00 CHF). Auf der Verliererseite im SPI stehen hingegen Highlight Event and Entertainment (-7,69 Prozent auf 12,00 CHF), Kudelski (-5,62 Prozent auf 1,18 CHF), ASMALLWORLD (-4,44 Prozent auf 1,72 CHF), V-Zug (-3,60 Prozent auf 64,20 CHF) und SKAN (-3,23 Prozent auf 80,80 CHF).

Die meistgehandelten Aktien im SPI

Im SPI ist die Meyer Burger-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 8.585.454 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Nestlé-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 269,265 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im SPI den höchsten Börsenwert.

KGV und Dividende der SPI-Titel

Die Achiko-Aktie verzeichnet mit 0,00 2023 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI. Die OC Oerlikon-Aktie weist 2023 laut FactSet-Schätzung mit 7,64 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

