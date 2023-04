Novartis-Aktie: Novartis wird nach unerwartet gutem Jahresauftakt optimistischer

Aktien in diesem Artikel Novartis 89,51 EUR

Wie die Novartis AG mitteilte, erwartet sie auf Konzernebene nun ein Umsatzwachstum im mittleren einstelligen Prozentbereich. Bislang hatte Novartis für dieses Jahr ein Umsatzwachstum im niedrigen bis mittleren einstelligen Prozentbereich in Aussicht gestellt. Beim operativen Kernergebnis geht der Pharmariese für 2023 nun von einem Anstieg im hohen einstelligen (zuvor: mittleren einstelligen) Prozentbereich aus.

Im ersten Quartal wuchs der Umsatz getragen von der Performance von Entresto, Pluvicto, Kesimpta, Kisqali und Scemblix um 8 Prozent auf 12,953 Milliarden US-Dollar. Operativ verdiente Novartis mit knapp 2,9 Milliarden Dollar 9 Prozent mehr als vor einem Jahr. Der Nettogewinn kletterte dank des höheren operativen Ergebnisses und höherer Zinserträge um 14 Prozent auf 2,3 Milliarden Dollar. Der Kerngewinn pro Aktie stieg um 25 Prozent auf 1,71 Dollar. Hier kam neben dem operativen Gewinnzuwachs auch eine geringere Zahl ausstehender Aktien zum Tragen.

Die Generika-Sparte Sandoz, die in der zweiten Jahreshälfte ausgegliedert werden soll, steigerte den Umsatz um 8 Prozent und das operative Kernergebnis um 3 Prozent. Der geplante Spin-off sei nach wie vor auf Kurs, bekräftigte Novartis bei Vorlage der Erstquartalszahlen.

"Novartis ist mit einem kräftigen Wachstum in das Jahr 2023 gestartet, angetrieben durch unsere Wachstumsmarken im Markt, insbesondere Entresto, Kisqali und Kesimpta", kommentierte CEO Vas Narasimhan den Jahresstart. "Die Einführung von Pluvicto und Scemblix verläuft weiter sehr erfolgreich, und die Einführung von Leqvio schreitet stetig voran. Außerdem treiben wir die Produktivität in der Forschung und Entwicklung voran, indem hochwertige Medikamente in allen unseren fünf therapeutischen Kernbereichen Priorität erhalten. Die Dynamik unserer Pipeline stimmt uns zuversichtlich im Hinblick auf unsere Wachstumsaussichten."

Von Britta Becks

FRANKFURT (Dow Jones)

