DAX24.491 -0,5%Est505.926 -0,8%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,5400 +2,5%Nas22.541 -1,6%Bitcoin55.687 +4,3%Euro1,1802 +0,2%Öl68,49 +1,7%Gold4.864 +1,8%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 SAP 716460 Novo Nordisk A3EU6F NVIDIA 918422 Deutsche Telekom 555750 Alphabet A (ex Google) A14Y6F Siemens Energy ENER6Y Microsoft 870747 PayPal A14R7U DroneShield A2DMAA BASF BASF11 Deutsche Bank 514000 Siemens 723610 AMD (Advanced Micro Devices) 863186 Infineon 623100
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX etwas tiefer erwartet -- Asiens Börsen mehrheitlich in Grün -- Amazon steigert Gewinn und Umsatz - aber deutlich höhere Investitionen -- Strategy, Reddit im Fokus
Top News
Amazon-Aktie fällt tief: Gewinn und Umsatzplus aber deutlich höhere Investitionen Amazon-Aktie fällt tief: Gewinn und Umsatzplus aber deutlich höhere Investitionen
Flash-Crash am Kryptomarkt: Bitcoin stürzt in Richtung der 60.000er-Marke - auch Ethereum & Ripple tiefrot Flash-Crash am Kryptomarkt: Bitcoin stürzt in Richtung der 60.000er-Marke - auch Ethereum & Ripple tiefrot
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Zwei Tote bei US-Angriff auf mutmaßliches Drogenboot

06.02.26 06:01 Uhr

WASHINGTON (dpa-AFX) - Das US-Militär hat bei einem erneuten Angriff auf ein mutmaßlich mit Drogen beladenes Boot im östlichen Pazifik zwei Menschen getötet. Das Boot sei von als terroristisch eingestuften Organisationen betrieben worden und auf einer bekannten Route von Drogenschmugglern unterwegs gewesen, teilte das zuständige Regionalkommando des US-Militärs (Southcom) auf der Plattform X mit. Die Angaben zu dem Vorfall vom Donnerstag ließen sich zunächst nicht unabhängig überprüfen.

Wer­bung

US-Streitkräfte greifen unter Berufung auf angebliche Geheimdiensterkenntnisse seit Anfang September immer wieder Schnellboote an, die mit Rauschgift beladen sein sollen. Mehr als 100 Menschen wurden dabei nach offiziellen Angaben getötet - die US-Regierung bezeichnet sie stets als Drogenschmuggler und "Terroristen". Experten kritisieren die Angriffe als Verstoß gegen das Völkerrecht.

Dass die USA davon abrücken werden, lässt sich bislang nicht absehen. In der jüngst veröffentlichten nationalen Verteidigungsstrategie der Regierung von US-Präsident Donald Trump wird das militärische Vorgehen gegen mutmaßliche Drogenschmuggler als Priorität ausgewiesen./fsp/DP/zb