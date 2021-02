Lufthansa begibt Anleihe und tilgt KfW-Kredit vorzeitig - Aktie leicht im Minus

Mit den nun aufgenommenen langfristigen Mitteln und den Mittelaufnahmen von 2,1 Milliarden Euro im zweiten Halbjahr 2020 sei die Refinanzierung aller in diesem Jahr fälligen Finanzverbindlichkeiten von rund 2,6 Milliarden Euro sichergestellt, teilte die Lufthansa am Donnerstagnachmittag mit. Wie vertraglich im Rahmen der Stabilisierungsmaßnahmen vereinbart, führe die Aufnahme darüber hinausgehender Finanzmittel zur Tilgung des KfW-Kredits, der nun in Höhe von 1 Milliarde Euro vorzeitig zurückgezahlt werde.

Zu den Einzelheiten der Anleihe hieß es, diese sei mit einer Stückelung von 100.000 Euro in zwei Tranchen mit einer Laufzeit von vier beziehungsweise sieben Jahren platziert worden. Die erste Tranche mit einer Laufzeit bis Februar 2025 habe ein Volumen von 750 Millionen Euro und werde mit 2,875 Prozent jährlich verzinst. Die Tranche mit einer Laufzeit bis Februar 2028 komme auf ein Volumen von 850 Millionen Euro und werde mit 3,75 Prozent pro Jahr verzinst.

Im XETRA-Hande verbucht die Lufthansa-Aktie aktuell ein Minus von 0,22 Prozent bei 11,10 Euro.

FRANKFURT (Dow Jones)

