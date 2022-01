S&T stellt lediglich stabile Marge in Aussicht - Aktie zieht dennoch kräftig an

Aktien in diesem Artikel S&T 14,15 EUR

4,58% Charts

News

Analysen

Die Marge gemessen am Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) werde im laufenden Jahr bei zehn Prozent erwartet, teilte das im SDAX gelistete österreichische Unternehmen in Linz mit. Damit würde der Wert in etwa auf dem Niveau des Vorjahres verharren. Von Bloomberg befragte Analysten hatten bisher einen Wert von circa 10,7 Prozent auf dem Zettel. Beim Umsatz geht S&T im laufenden Jahr von einem Anstieg von etwas mehr als zehn Prozent auf rund 1,5 Milliarden Euro aus. Die Prognose beinhalte keine Effekte aus dem eventuellen Verkauf des IT-Services Bereiches, welcher im Moment geprüft wird.

Via XETRA klettert die S&T-Aktie aktuell um 3,70 Prozent auf 14,00 Euro.

/zb/stk

LINZ (dpa-AFX)

Bildquellen: S&T AG