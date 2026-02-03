DAX24.765 -0,1%Est506.023 +0,5%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,8000 -1,4%Nas23.255 -1,4%Bitcoin64.342 +0,5%Euro1,1820 ±0,0%Öl67,50 -0,5%Gold5.061 +2,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
SAP 716460 PayPal A14R7U Novo Nordisk A3EU6F Siemens Energy ENER6Y NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 Microsoft 870747 Deutsche Telekom 555750 Infineon 623100 BASF BASF11 DroneShield A2DMAA Palantir A2QA4J Zalando ZAL111 Bayer BAY001 Lufthansa 823212
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX unentschlossen -- Novo Nordisk: Umsatzrückgang erwartet -- Infineon schlägt Erwartungen -- Bayer, DroneShield, SAP, Nintendo, PayPal, AMD, Gold und Silber im Fokus
Top News
ams-OSRAM-Aktie hebt ab: sieht Wachstumspotential bei Digital Photonics - Aktie beflügelt ams-OSRAM-Aktie hebt ab: sieht Wachstumspotential bei Digital Photonics - Aktie beflügelt
Santander mit Milliardenübernahme von Webster Financial und Gewinnplus - Aktien reagieren uneinheitlich Santander mit Milliardenübernahme von Webster Financial und Gewinnplus - Aktien reagieren uneinheitlich
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

AUKTION/Bund stockt 2032 fällige Anleihe auf

04.02.26 12:03 Uhr

Von Emese Bartha

DOW JONES--Der Bund hat am Mittwoch eine im November 2032 fällige Anleihe im Auktionsverfahren aufgestockt. Zugeteilt wurden 3,197 Milliarden Euro. Weitere 803 Millionen Euro wurden zu Marktpflegezwecken einbehalten. Damit betrug das Emissionsvolumen wie geplant 4 Milliarden Euro.

Wer­bung

Nachfolgend die Details der Auktion (in Klammern die Ergebnisse der vorigen Auktion vom 24. September):

===

Emission: 2,50-prozentige Bundesanleihe mit

Laufzeit 15. November 2032

Angebotsvolumen: 4 Mrd EUR

Bietungsvolumen: 4,819 Mrd EUR

Zuteilungsbetrag: 3,197 Mrd EUR

Zu Marktpflegezwecken

einbehalten: 803 Mio EUR

Wer­bung

Bid-to-cover-Ratio 1,5 (1,5)

Durchschnittsrend. 2,6% (2,52%)

Wertstellung: 6. Februar 2026

===

Kontakt: maerkte.de@dowjones.com

DJG/cln/brb

(END) Dow Jones Newswires

February 04, 2026 06:04 ET (11:04 GMT)