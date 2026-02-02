DAX24.781 -0,1%Est505.995 -0,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,6600 -5,8%Nas23.212 -1,6%Bitcoin64.354 -3,6%Euro1,1818 +0,2%Öl66,73 +0,6%Gold4.941 +6,0%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
SAP 716460 Rheinmetall 703000 Siemens Energy ENER6Y Palantir A2QA4J PayPal A14R7U NVIDIA 918422 Microsoft 870747 Deutsche Telekom 555750 DroneShield A2DMAA Bayer BAY001 Novo Nordisk A3EU6F Lufthansa 823212 BYD A0M4W9 Infineon 623100 Deutsche Bank 514000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX letztlich wenig bewegt -- Palantir knackt Milliardenumsatz -- Walmart: Börsenwert überschreitet Billionen-Marke -- PayPal, Zalando, BioNTech, Siemens Energy, Novo Nordisk im Fokus
Top News
Handelszeiten an den internationalen Börsen: Dann sind Wall Street & Co geöffnet Handelszeiten an den internationalen Börsen: Dann sind Wall Street & Co geöffnet
P7S1-Aktie fällt: ProSiebenSat.1 mit noch weniger Jahresgewinn als befürchtet P7S1-Aktie fällt: ProSiebenSat.1 mit noch weniger Jahresgewinn als befürchtet
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

US-Anleihen: Leichte Kursverluste

03.02.26 18:06 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX) - Die Kurse von US-Staatsanleihen haben am Dienstag ein wenig nachgegeben. Der Terminkontrakt für zehnjährige Papiere (T-Note-Future) fiel um 0,08 Prozent auf 111,50 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Anleihen betrug 4,28 Prozent.

Wer­bung

Die Kursausschläge am Anleihemarkt hielten sich in Grenzen. Es wurden in den USA keine wichtigen Konjunkturdaten veröffentlicht. Die Lage an den Finanzmärkten beruhigte sich etwas. So haben sich Preise von Gold und Silber nach ihren jüngsten deutlichen Verlusten erholt.

US-Präsident Donald Trump hat das Parlament aufgefordert, den seit Samstag andauernden Stillstand von Regierungsgeschäften mit einer Haushaltsabstimmung zu beenden. Er werde das Finanzierungspaket dann "SOFORT" unterschreiben, stellte der Republikaner auf der Plattform Truth Social in Aussicht. Der Shutdown ist nicht so umfassend wie der im letzten Jahr. Allerdings wurde die Veröffentlichung des am Freitag anstehenden monatlichen US-Arbeitsmarktberichts bereits verschoben./jsl/he