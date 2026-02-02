AUKTION/Bund stockt "grüne" Anleihe auf

DOW JONES--Der Bund hat am Dienstag eine "grüne" Anleihe mit Laufzeit Februar 2035 im Auktionsverfahren aufgestockt. Nachfolgend die Details der Auktion (in Klammern die Ergebnisse der vorigen Auktion vom 21. Oktober 2025):

Newssuche Suche

Wer­bung

Wer­bung

Heute im Fokus DAX etwas stärker -- Palantir knackt Milliardenumsatz -- Samsung, SK Hynix, Bayer, BioNTech, Edelmetalle, NVIDIA, Microsoft, Siemens Energy, DroneShield, Novo Nordisk, ProSiebenSat.1 im Fokus Teradyne-Aktie dürfte Rekordhoch pulverisieren: Zahlen überzeugen auf allen Ebenen. Softbank und Intel arbeiten bei Memorychips der nächsten Generation zusammen. Sartorius erfüllt Prognose für 2025 - weiteres Wachstum angepeilt. BayWa warnt vor Abweichungen im Sanierungskonzept. Musk legt SpaceX und xAI zusammen. Siltronic erfüllt Ziele für 2025 - Ausblick noch offen.

Entdecke die Börsenstars von morgen! Immer einen Schritt voraus: finanzen.net SmartCaps ist die Heimat für Europas spannendste Small- & Mid-Cap-Aktien – mit täglichen Analysen und klaren Investment-Ideen für dein Renditepotenzial. Zu finanzen.net SmartCaps

Wer­bung

Wer­bung

Wer­bung

Wer­bung

Neue Funktionen als Erstes nutzen Sie nutzen finanzen.net regelmäßig? Dann nutzen Sie jetzt neue Funktionen als Erstes! Hier informieren! Hier informieren!

Wer­bung

Wer­bung

Wer­bung