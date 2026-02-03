DAX24.754 -0,1%Est506.003 +0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,8400 -1,0%Nas23.255 -1,4%Bitcoin64.500 +0,8%Euro1,1809 -0,1%Öl67,72 -0,2%Gold5.055 +2,2%
Deutsche Anleihen: Leichte Kursgewinne

04.02.26 10:23 Uhr

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Staatsanleihen haben am Mittwoch ein wenig zugelegt. Der richtungweisende Euro-Bund-Future stieg um 0,06 Prozent auf 127,87 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe betrug 2,87 Prozent.

Am Vormittag werden die Verbraucherpreisdaten aus der Eurozone veröffentlicht. Es wurden bereits Zahlen aus wichtigen Mitgliedsländern bekannt gegeben.

"Während es in Deutschland und den Niederlanden zu einem Anstieg der Inflationsrate gekommen ist, sanken die Werte in Frankreich, Spanien und Belgien", heißt es in einer Tagesvorschau der Landesbank Helaba. "Alles in allem sollte die Teuerung weiterhin im Zielbereich der EZB liegen."

Von der Nachrichtenagentur Bloomberg erfasste Volkswirte erwarten einen Rückgang der Inflationsrate auf 1,7 Prozent. "Eine Veränderung der Perspektive eines zunächst unveränderten Zinsniveaus wird es kaum geben", schreiben die Helaba-Experten.

Am Nachmittag steht in den USA der ADP-Beschäftigungsbericht für den Monat Januar auf dem Kalender. Zudem wird der Einkaufsmanagerindex ISM für den Dienstleistungssektor in den Vereinigten Staaten veröffentlicht. Der Indikator dürfte laut Ökonomen weiterhin ein Wachstum in dem Sektor signalisieren./jsl/jkr/mis