DAX25.065 -0,8%Est506.054 -0,8%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,6400 -1,7%Nas22.754 +0,8%Bitcoin56.625 +0,4%Euro1,1791 ±0,0%Öl71,24 +1,3%Gold4.992 +0,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Bayer BAY001 Rheinmetall 703000 Siemens Energy ENER6Y SAP 716460 NVIDIA 918422 Infineon 623100 Deutsche Telekom 555750 Amazon 906866 Lufthansa 823212 RENK RENK73 Microsoft 870747 Siemens 723610 BASF BASF11 DroneShield A2DMAA Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX tiefer -- Nikkei schließt im Plus -- Bayer profitiert von Glyphosat-Vorstoß durch Trump -- Airbus will mehr ausschütten -- Apple. DroneShield, Siemens, Microsoft, TUI, Figma, eBay, SAP im Fokus
Top News
Hole Dir exklusive Börseninfos in Deine Inbox Hole Dir exklusive Börseninfos in Deine Inbox
Biogen-Aktie stabil: Rückschlag für Alzheimer-Mittel Lecanemab Biogen-Aktie stabil: Rückschlag für Alzheimer-Mittel Lecanemab
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Deutsche Anleihen: Erneut leichte Verluste

19.02.26 11:35 Uhr

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Staatsanleihen haben am Donnerstag von erhöhtem Niveau aus etwas weiter nachgegeben. Der richtungweisende Euro-Bund-Future fiel um 0,08 Prozent auf 129,15 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe stieg im Gegenzug auf 2,76 Prozent.

Wer­bung

Bereits am Mittwoch hatten die Staatsanleihen ihrer jüngsten Rally etwas Tribut gezollt und leicht nachgegeben. Aus markttechnischer Sicht sei es am wahrscheinlichsten, dass der Euro-Bund-Future erst einmal unterhalb der jüngsten Hochs konsolidiere, schrieb Analyst Christian Reicherter von der DZ Bank.

Am Nachmittag richtet sich der Fokus auf einige Konjunkturdaten aus der Eurozone und den USA. So dürfte sich im Dezember das Handelsbilanzdefizit der größten Volkswirtschaft der Welt noch etwas vergrößert haben, da sich die US-Konjunktur in den vergangenen Monaten weiterhin robust präsentiert habe.

Mit Blick auf den Euroraum steht das Verbrauchervertrauen der Europäischen Kommission auf der Agenda. Dieses habe sich in den vergangenen Monaten zusehends aufgehellt, betonte Reicherter. Getragen von der Erwartung einer konjunkturellen Belebung im gemeinsamen Währungssaum ist der Experte zuversichtlich, dass sich dieser Trend fortsetzt./la/jsl/mis