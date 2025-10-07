DAX24.386 ±0,0%Est505.614 -0,3%MSCI World4.330 -0,5%Top 10 Crypto16,72 -3,9%Nas22.782 -0,7%Bitcoin104.487 -1,9%Euro1,1676 -0,3%Öl65,17 -0,5%Gold3.978 +0,4%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 DroneShield A2DMAA AMD (Advanced Micro Devices) 863186 Plug Power A1JA81 NVIDIA 918422 RENK RENK73 Tesla A1CX3T D-Wave Quantum A3DSV9 NEL ASA A0B733 HENSOLDT HAG000 Novo Nordisk A3EU6F Siemens Energy ENER6Y Bayer BAY001 Palantir A2QA4J BASF BASF11
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX letztlich schwunglos -- Norwegen stockt RENK-Anteil auf -- Dell, Novo Nordisk, IBM, AMD, Trilogy Metals, DroneShield, Rheinmetall, HENSOLDT, D-Wave, AppLovin, NEL, Siemens Energy im Fokus
Top News
Rüstungsaktien tiefer: JPMorgan bleibt optimistisch für Rheinmetall - Norwegen stockt RENK-Anteil auf Rüstungsaktien tiefer: JPMorgan bleibt optimistisch für Rheinmetall - Norwegen stockt RENK-Anteil auf
Webinar mit Ingmar Königshofen: Projekt Target 100 - 1 Jahr, 100% Rendite als Ziel! Webinar mit Ingmar Königshofen: Projekt Target 100 - 1 Jahr, 100% Rendite als Ziel!
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Deutsche Anleihen: Kaum verändert

07.10.25 17:21 Uhr

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die anhaltenden politischen Turbulenzen in Frankreich haben den deutschen Anleihemarkt kaum bewegt. Der richtungweisende Euro-Bund-Future stieg am Nachmittag um 0,04 Prozent auf 128,53 Punkte. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen lag bei 2,72 Prozent.

Wer­bung

Schwache Auftragsdaten aus Deutschland stützten die Anleihen kaum. Im Vergleich zum Juli sanken die Bestellungen um 0,8 Prozent. Volkswirte hatten mit einem Anstieg um 1,2 Prozent gerechnet. "Die deutsche Industrie kommt in einem von Handelskonflikten geprägten Umfeld nicht in Schwung", kommentierte Thomas Gitzel, Chefvolkswirt der VP Bank. "Für das laufende Jahr ist lediglich mit einem leichten Wachstum zu rechnen."

Am Anleihemarkt bleibt das politische Chaos in Frankreich ein wichtiges Thema. Die Renditen von französischen Staatsanleihen legten erneut zu. Der Spread zu deutschen Anleihen weitete sich aus. Mit dem überraschenden Rückzug von Frankreichs Premier Sébastien Lecornu ist Präsident Emmanuel Macron rapide unter Druck geraten, und die Opposition ruft wieder laut nach seinem Rücktritt.

Der weiter geschäftsführend amtierende Lecornu soll jetzt aber bis Mittwochabend mit den politischen Kräften Gespräche über einen Ausweg aus der Krise führen. Bisher ist allerdings noch keine Lösung in Sicht./jsl/zb