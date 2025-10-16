DAX24.272 +0,4%Est505.652 +0,8%MSCI World4.310 +0,2%Top 10 Crypto14,57 -4,3%Nas22.675 ±0,0%Bitcoin93.210 -1,9%Euro1,1676 +0,3%Öl62,14 -0,5%Gold4.226 +0,4%
Deutsche Anleihen: Kaum verändert

16.10.25 17:32 Uhr

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Bundesanleihen haben sich am Donnerstag kaum verändert. Der richtungweisende Euro-Bund-Future fiel um 0,01 Prozent auf 130,00 Punkte. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen betrug 2,57 Prozent.

Der drohende Sturz von Frankreichs Regierung ist abgewendet worden. Dies sorgte für etwas Zuversicht mit Blick auf den Euro. Premierminister Sébastien Lecornu und sein neues Mitte-Rechts-Kabinett haben zwei Misstrauensanträge der Opposition überstanden. Die seit längerem andauernde politische Krise in Frankreich könnte sich damit vorerst ein wenig beruhigen. Die Renditen zehnjähriger französischer Staatsanleihen bewegten sich kaum. An den vergangenen Tagen war sie jedoch gesunken, nachdem sich ein Scheitern des Misstrauensvotum abgezeichnet hatte. Die Differenz (Spread) der französischen Papiere zu deutschen Anleihen hatte sich eingeengt.

Die Kurse deutscher Anleihen hatten an den vergangenen Tagen noch zugelegt. Dazu hatte auch die Aussicht auf weiter sinkende US-Leitzinsen beigetragen. Wegen der teilweisen Schließung von Regierungsbehörden, nachdem die politischen Parteien in Washington keine Einigung im Haushaltsstreit finden konnten, wurden nur wenige US-Konjunkturdaten veröffentlicht. So hat sich die Stimmung in der Industrieunternehmen der Region Philadelphia merklich eingetrübt./jsl/he