Deutsche Anleihen: Kursgewinne - Hoffnung auf Ende des Iran-Kriegs

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Staatsanleihen haben am Montag nach der Wende von US-Präsident Donald Trump im Iran-Krieg etwas zugelegt. Die Hoffnung auf ein Ende des Kriegs dämpft Inflationsängste. Der richtungweisende Euro-Bund-Future stieg um 0,20 Prozent auf 125,51 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe fiel auf 3,01 Prozent. Zuvor hatte sie mit 3,07 Prozent noch den höchsten Stand seit 2011 erreicht.

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Die USA und der Iran sind sich nach Darstellung von US-Präsident Trump bei rund 15 Punkten einer möglichen Vereinbarung einig geworden. "Sie werden nie Atomwaffen haben. Sie haben dem zugestimmt", sagte der Republikaner. Es gebe wesentliche Übereinstimmungen in den meisten Punkten. Zuvor hatte Trump auf seiner Plattform Truth Social geschrieben, dass er wegen "produktiver Gespräche" mit dem Iran mögliche Angriffe auf dortige Kraftwerke verschiebe. Allerdings gab es vom Iran noch keine Bestätigung einer Einigung. Im Gegenteil: Der iranische Parlamentspräsident Mohammed Bagher Ghalibaf dementierte: Es habe keine Verhandlungen mit den USA gegeben.

Inflationsängste wurden mit der Annäherung gedämpft. Die Ölpreise gingen zurück. Zuletzt hatte die Furcht vor einer steigenden Inflation die Anleihekurse belastet, da Zinserhöhungen durch die Europäische Zentralbank erwartet wurden./jsl/jha/