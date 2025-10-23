Deutsche Anleihen: Kursverluste - Ölpreisanstieg treibt Renditen nach oben

FRANKFURT (dpa-AFX) - Deutsche Bundesanleihen haben am Donnerstag nachgegeben. Der richtungweisende Euro-Bund-Future fiel um 0,15 Prozent auf 130 Punkte. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen stieg im Gegenzug auf 2,58 Prozent.

Auch europaweit und in den USA zogen die Renditen an. Hintergrund ist der weitere Anstieg der Ölpreise, nachdem die US-Regierung neue Sanktionen gegen große russische Öl-Firmen verhängt hatte. Dadurch wurden am Markt Inflationssorgen geweckt, was wiederum Spekulationen bezüglich einer etwas weniger lockeren Geldpolitik der Notenbanken schürte.

Von Seiten der Konjunktur kamen am Donnerstag kaum Impulse. Die Stimmung in den Unternehmen in Frankreich hat sich im Oktober überraschend etwas verbessert. Am Nachmittag sollten eigentlich auch die wöchentlichen US-Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe veröffentlicht werden, doch auch diese Daten fallen der teilweise Schließung der Regierungsbehörden in den USA zum Opfer. Aktuell deute wenig darauf hin, dass Demokraten und Republikaner noch vor der anstehenden Asienreise des US-Präsidenten eine Einigung im Haushaltsstreit erzielen, schrieb Analystin Sophia Oertmann von der DZ Bank./la/jsl/jha/