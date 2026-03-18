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Deutsche Anleihen legen etwas zu

19.03.26 18:14 Uhr

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Staatsanleihen sind am Donnerstag leicht gestiegen. Der richtungweisende Euro-Bund-Future legte um 0,14 Prozent auf 126,00 Punkte zu. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe lag bei 2,96 Prozent.

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Für Verunsicherung an den Finanzmärkten sorgt weiter der Krieg im Nahen Osten. Katars für den Weltmarkt bedeutende Flüssiggasanlagen sind bei einem iranischen Raketenangriff schwer beschädigt worden. Anleger investieren vor diesem Hintergrund in eher sichere Anlagen, zu denen auch deutsche Bundesanleihen zählen.

Dagegen konnte die Erwartung einer deutlich steigenden Inflation durch die Europäische Zentralbank (EZB) den Renditen am deutschen Anleihemarkt keinen Auftrieb verleihen. Die Notenbank erwartet wegen des Ölpreisschocks einen Inflationsschub im Euroraum. "Der Krieg im Nahen Osten hat zu deutlich unsichereren Aussichten geführt", sagte EZB-Präsidentin Christine Lagarde. Er drohe die Inflation anzuheizen und die Wirtschaft zu bremsen.

Ein völlig anderes Bild zeigte sich bei britischen Staatsanleihen. Hier hat die Einschätzung einer künftig höheren Inflation durch die britische Notenbank die Renditen kräftig nach oben getrieben. In der Laufzeit von zehn Jahren stieg sie zuletzt um 0,11 Prozentpunkte auf 4,85 Prozent, nachdem die geldpolitische Entscheidungsträger der Bank of England die Tür für mögliche Zinserhöhungen geöffnet haben. Gouverneur Andrew Bailey warnte, die Geldpolitik müsse "auf das Risiko anhaltender Auswirkung auf die britische Verbraucherpreisinflation reagieren"./jkr/jha/