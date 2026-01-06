DAX25.122 +0,9%Est505.924 -0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,37 -0,1%Nas23.708 +0,7%Bitcoin78.324 -2,3%Euro1,1691 ±0,0%Öl59,92 -1,0%Gold4.453 -0,9%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 DroneShield A2DMAA NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Infineon 623100 Novo Nordisk A3EU6F Siemens Energy ENER6Y Siemens 723610 Bayer BAY001 RENK RENK73 Deutsche Telekom 555750 Amazon 906866 SAP 716460 Allianz 840400 adidas A1EWWW
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX schließt erstmals über 25.000er Marke -- Siemens erweitert Partnerschaft mit NVIDIA -- Chevron, ExxonMobil, DroneShield, Google, Rüstungsaktien, BYD, Novo Nordisk im Fokus
Top News
Hunderte Euro zu viel gezahlt? 8 Broker im Ordergebühren-Vergleich Hunderte Euro zu viel gezahlt? 8 Broker im Ordergebühren-Vergleich
Chainalysis Report 2025: Krypto-Diebstähle steigen auf Rekordwert - SOL und ETH im Visier Chainalysis Report 2025: Krypto-Diebstähle steigen auf Rekordwert - SOL und ETH im Visier
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Deutsche Anleihen legen weiter zu

07.01.26 17:46 Uhr

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Staatsanleihen sind am Mittwoch den dritten Tag in Folge gestiegen. Der richtungweisende Euro-Bund-Future legte am späten Nachmittag um 0,25 Prozent auf 128,06 Punkte zu. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe fiel im Gegenzug auf 2,81 Prozent.

Wer­bung

Marktbeobachter erklärten den Kursanstieg bei Bundesanleihen mit der Inflation in der Eurozone. Bereits am Vortag waren die Kurse von Bundesanleihen gestiegen, nachdem die Inflation in den beiden größten Volkswirtschaften der Eurozone im Dezember jeweils schwächer als erwartet ausgefallen war.

Im Tagesverlauf hat auch das Statistikamt Eurostat einen Rückgang der Inflation in der Eurozone gemeldet, auf 2,0 Prozent im Dezember. Zwar dürften die Preisdaten "durch Sondereffekte nach unten verzerrt sein", heißt es in einer Einschätzung der Dekabank. Eine schwächere Inflation verstärkt aber die Spekulation, dass die Europäische Zentralbank (EZB) die Zinsen vielleicht doch zur Ankurbelung der Wirtschaft senken könnte, was die Renditen am Anleihemarkt belastet und den Kursen im Gegenzug Auftrieb verleiht./jkr/jha/