DAX24.276 +0,2%Est505.632 +1,4%MSCI World4.291 +0,3%Top 10 Crypto15,56 +1,0%Nas22.522 -0,8%Bitcoin96.734 -0,9%Euro1,1635 +0,2%Öl62,26 ±-0,0%Gold4.194 +1,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 DroneShield A2DMAA RENK RENK73 D-Wave Quantum A3DSV9 Plug Power A1JA81 European Lithium A2AR9A BASF BASF11 Siemens Energy ENER6Y Tesla A1CX3T Deutsche Telekom 555750 Amazon 906866 Alibaba A117ME Novo Nordisk A3EU6F BYD A0M4W9
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Hoffnung auf US-Zinssenkungen: DAX leicht im Plus -- Asiens Börsen letztlich stärker -- China lastet auf Rheinmetall, RENK und HENSOLDT -- BASF, D-Wave, DroneShield, BYD, AMD, Alibaba im Fokus
Top News
Intel: 2026 wird ein neuer energieeffizienter GPU für KI-Rechenzentren eingeführt. Attacke auf NVIDIA und AMD? Intel: 2026 wird ein neuer energieeffizienter GPU für KI-Rechenzentren eingeführt. Attacke auf NVIDIA und AMD?
Zwischen Zollstreit und Zinshoffnungen: DAX leicht im Plus Zwischen Zollstreit und Zinshoffnungen: DAX leicht im Plus
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Deutsche Anleihen: Leichte Kursgewinne

15.10.25 10:38 Uhr

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Bundesanleihen haben am Mittwoch etwas zugelegt. Der richtungweisende Euro-Bund-Future stieg um 0,08 Prozent auf 129,87 Punkte. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen fiel auf 2,59 Prozent.

Wer­bung

In den USA hat Notenbankchef Jerome Powell die Erwartungen für eine Leitzinssenkung Ende Oktober zementiert. Er verwies auf die gestiegenen Abwärtsrisiken bei der Beschäftigung. Er deutete zudem an, dass die Fed in den nächsten Monaten den Bilanzabbau stoppen könnte. Die Auswirkungen auf den deutschen Anleihemarkt hielten sich aber in Grenzen.

Am französischen Anleihemarkt gingen die Renditen weiter zurück. Frankreichs Sozialisten stellen sich in der politischen Krise hinter Premier Sébastien Lecornu, um einen Sturz der Regierung zu verhindern. Bei dem anstehenden Misstrauensvotum würden die Sozialisten nicht gegen die Regierung stimmen, signalisierte deren Fraktionschef Boris Vallaud in der Nationalversammlung in Paris.

Im weiteren Tagesverlauf werden in der Eurozone noch Zahlen zur Industrieproduktion veröffentlicht. In den USA steht mit dem Empire-State-Index der regionale Frühindikator für die Region New York auf dem Programm. Beide Daten dürften jedoch nicht für starke Bewegungen am Markt sorgen. Heute hätten eigentlich Daten zur Entwicklung der US-Verbraucherpreise veröffentlicht werden sollen. Das Bureau of Labor Statistics hat die Bekanntgabe aber auf den 24. Oktober verschoben. Ein Ende der teilweisen Schließung der Bundesbehörden ist weiterhin nicht in Sicht./jsl/jkr/stk