DAX24.551 +0,2%Est505.947 +0,4%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,5400 +2,5%Nas22.541 -1,6%Bitcoin55.791 +4,5%Euro1,1798 +0,1%Öl68,11 +1,2%Gold4.863 +1,8%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Amazon 906866 SAP 716460 Novo Nordisk A3EU6F Microsoft 870747 NVIDIA 918422 Deutsche Telekom 555750 Siemens Energy ENER6Y Alphabet A (ex Google) A14Y6F DroneShield A2DMAA Bayer BAY001 PayPal A14R7U Deutsche Bank 514000 Strategy (ex MicroStrategy) 722713 BASF BASF11
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX fester -- Asiens Börsen uneins -- Amazon mit starken Zahlen - deutlich höhere Investitionen -- RENK & Co., D-Wave, Super Micro, DroneShield, Bitcoin & Co., Novo Nordisk, Strategy, Reddit im Fokus
Top News
Nach Amazon-Bilanz: KI-Sorgen bleiben hartnäckig - DAX vor dem Wochenende unentschlossen Nach Amazon-Bilanz: KI-Sorgen bleiben hartnäckig - DAX vor dem Wochenende unentschlossen
Aktien von Morningstar, FactSet und Co. tiefrot: OpenAI-Rivale Anthropic greift Finanzanalyse-Firmen an Aktien von Morningstar, FactSet und Co. tiefrot: OpenAI-Rivale Anthropic greift Finanzanalyse-Firmen an
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Deutsche Anleihen: Leichte Kursgewinne

06.02.26 10:35 Uhr

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Staatsanleihen haben am Freitag etwas zugelegt. Der richtungweisende Euro-Bund-Future stieg um 0,05 Prozent auf 128,40 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe lag bei 2,82 Prozent.

Wer­bung

Etwas gestützt wurden die Anleihen durch schwache Industriedaten aus Deutschland. Die Gesamtproduktion ist im Dezember erstmals seit mehreren Monaten wieder gesunken. In den Betrieben des Verarbeitenden Gewerbes ging die Fertigung unter anderem wegen einer niedrigen Produktion in der Autoindustrie überraschend deutlich zurück. Am Vortag hatte der Auftragseingang noch positiv überrascht.

"Auch wenn die Zahlen rund um den Jahreswechsel häufig durch die Lage der Weihnachtstage beeinflusst werden, zeigt dies, dass sich die zuletzt deutlich höheren Aufträge noch nicht in einer höheren Produktion niederschlagen, und die bis zuletzt gedrückten Stimmungsindikatoren sprechen auch nicht für eine schnelle Wende nach oben", kommentierte Commerzbank-Ökonom Ralph Solveen. "Wir rechnen aber für die Industrie und für die gesamte deutsche Wirtschaft weiter nur mit einer sehr moderaten Erholung", schreibt Solveen.

Ein wenig profitiert haben die Anleihen auch durch die Schwäche an den Aktienmärkten. Zunehmende Zweifel an hohen Investitionen in Künstliche Intelligenz belasten die Aktien. Vor allem der Kursrutsch des Handelsriesen Amazon verunsichert die Märkte. Am Nachmittag könnten in den USA noch Zahlen zum Konsumklima der Universität von Michigan die Märkte bewegen./jsl/jkr/jha/