Deutsche Anleihen: Kaum verändert vor EZB-Zinsentscheidung

05.02.26 10:33 Uhr

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Staatsanleihen haben sich am Donnerstag kaum verändert. Der richtungweisende Euro-Bund-Future stieg geringfügig um 0,01 Prozent auf 127,96 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe lag bei 2,86 Prozent.

Die Märkte warten auf die Zinsentscheidung der Europäischen Zentralbank (EZB) am frühen Nachmittag. "Die erste EZB-Sitzung im neuen Jahr dürfte recht ähnlich ausgehen wie 2025 abgeschlossen wurde: Ohne Leitzinsänderung und mit der Bereitschaft, bei Bedarf in beiderlei Richtungen zu reagieren", schreiben Experten der Dekabank.

"Die leichte Überraschung beim Inflationstrend nach unten sollte als vorübergehend interpretiert werden, aber leichten Unmut dürften die Notenbanker über die zurückhaltende Kreditvergabe und -nachfrage äußern."

Auf der Pressekonferenz von Notenbankchefin Christine Lagarde im Anschluss an die Zinsentscheidung dürfte auch der zum US-Dollar recht starke Eurokurs eine Rolle spielen, heißt es weiter bei der Dekabank. Dieser dürfte die Inflation tendenziell weiter dämpfen.

Zuvor wird auch die britische Notenbank ihre geldpolitischen Entscheidungen veröffentlichen. Auch hier wird keine Änderung der Leitzinsen erwartet. In den USA stehen am Nachmittag Zahlen zu den wöchentlichen Erstanträgen auf Arbeitslosenhilfe auf dem Programm./jsl/jkr/zb