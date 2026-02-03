OTS: Nakiki SE / Bitcoin High-Yield-Bond: Nakiki-Anleihe mit ...
Bitcoin High-Yield-Bond: Nakiki-Anleihe mit 9,875-Prozent-Kupon jetzt
in Frankfurt an der Börse handelbar (FOTO)
Frankfurt am Main (ots) - Die Nakiki SE hat eine Hochzinsanleihe begeben, deren
Mittelverwendung nahezu komplett auf Bitcoin ausgerichtet ist. Das verbindet die
Bitcoin-Treasury-Strategie des Frankfurter Unternehmens mit einem klassischen
Fixed-Income-Zugang für Anleger.
Bitcoin ist als digitale Anlageklasse längst in der Breite angekommen. Doch wer
Bitcoin direkt kaufen will, muss sich mit praktischen Fragen unter anderem zu
Verwahrung, Handelsplätzen und Sicherheitsaspekten auseinandersetzen. In diesem
Spannungsfeld entstehen zunehmend neue Ideen, die Bitcoin-Exposure über
klassische Kapitalmarktstrukturen ermöglichen. Genau hier setzt die Nakiki SE
mit ihrer im Dezember emittierten Anleihe an: einer klassischen Straight Bond,
deren Emissionserlös im Wesentlichen für den Aufbau eines Bitcoin-Bestands
genutzt werden soll. Damit verbindet das Anlageinstrument planbare Erträge aus
einer festverzinslichen Struktur mit einer Mittelverwendung, die eng an die
Bitcoin-Treasury-Strategie der Nakiki SE gekoppelt ist. Das macht die
Hochzinsanleihe auch zu einem wichtigen Baustein der größeren strategischen
Neuausrichtung des Unternehmens zu einer Bitcoin Treasury Company, die ihren
Fokus auf Bitcoin als zentralem Vermögenswert setzt.
Bei der Nakiki-Anleihe (ISIN: DE000A460N46 | WKN: A460N4) handelt es sich um
eine Unternehmensanleihe mit einer Laufzeit von fünf Jahren und halbjährlichen
Zinszahlungen. Die Besonderheit: Mit 9,875 % p. a. liegt der Kupon im
High-Yield-Segment.
Die Nakiki-Anleihe als Zugang zur Bitcoin-Exposure
Die Nakiki-Anleihe bildet eine Brücke für Anleger, die zwar an einem
Bitcoin-Investment interessiert sind, die Direktinvestitionen in die
Digitalwährung jedoch aus diversen Gründen scheuen. Zum einen ist die
Hochzinsanleihe eine Option für Investoren, die Wert auf regelmäßige Erträge und
feste Zahlungstermine legen. Das macht die Bitcoin-Anleihe zu einer möglichen
Alternative zum Bitcoin selbst, der eben keine laufende Rendite generiert.
Gleichzeitig liefert der High Yield Bond seine vertraglich festgelegten
Zinszahlungen unabhängig von der jeweiligen aktuellen Entwicklung des
Bitcoin-Kurses.
Zum anderen schafft eine Anleihe einen Zugang über ein börsennotiertes
Wertpapier und eine etablierte Marktinfrastruktur. Viele Anleger sind mit diesem
Anlageinstrument nicht nur vertrauter, gerade für institutionelle Investoren
kann das Format auch leichter mit internen Vorgaben vereinbar und in bestehende
Anlageprozessen integrierbar sein.
Andreas Wegerich, CEO der Nakiki SE, zum neuen Anlageprodukt: "Mit unserer
9,875-Prozent-Unternehmensanleihe bieten wir Anlegern ein Finanzinstrument mit
fixem Zinssatz und lancieren gleichzeitig das erste
Bitcoin-Treasury-Kapitalmarktprodukt in Deutschland." Dabei sieht der
Vorstandsvorsitzende in der jüngsten Kurskorrektur der digitalen Währung
durchaus Chancen sowohl für die Nakiki SE als auch ihre Anleihe und verweist auf
seine positive Einschätzung der langfristigen Entwicklung des Bitcoin. Die
geplante Mittelverwendung fasst der CEO der Nakiki SE folgendermaßen zusammen:
"Der Netto-Emissionserlös der Hochzinsanleihe wird zu 80 bis 90 Prozent in
Bitcoin investiert werden."
Nakiki-Anleihe jetzt in Frankfurt an der Wertpapierbörse zu kaufen
Nachdem die Emission der Nakiki-Anleihe im Handel per Erscheinen an der Börse in
Frankfurt im Freiverkehr (Quotation Board) zugelassen wurde, wird der High Yield
Bond nunmehr in fortlaufender Auktion gehandelt. Somit ist die Hochzinsanleihe,
die unter der ISIN DE000A460N46 und der WKN A460N4 im Freiverkehr der
Frankfurter Wertpapierbörse notiert ist, über viele Wertpapierdepots handelbar.
Die Zielgruppe der Unternehmensanleihe ordnet Andreas Wegerich wie folgt ein:
"Die Nakiki-Anleihe richtet sich an Anleger, die Bitcoin-Exposure wünschen, aber
das Anleiheformat mit fixem Kupon und definierter Laufzeit bevorzugen."
Weitere Informationen zur Nakiki-Anleihe finden sich hier:
https://nakikibtctreasury.com/anleihe-1/
Unternehmensmeldungen zur Nakiki SE werden über EQS veröffentlicht:
https://ots.de/4MA0NR
Fakten zur Nakiki-Anleihe: Kupon, Laufzeit, Fälligkeit
- ISIN: DE000A460N46
- WKN: A460N4
- Kupon: 9,875 % p. a.
- Zinszahlung: halbjährlich
- Laufzeit: 5 Jahre, Rückzahlung am 22.01.2031 zu 100 % des Nennwerts
- Stückelung/Mindestanlage: 1.000 EUR
- Emissionsvolumen: 8 Mio. EUR
- Handel: Freiverkehr Börse Frankfurt
Disclaimer
Diese Pressemitteilung stellt eine Werbemitteilung dar und dient ausschließlich
Informationszwecken. Sie stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung zum
Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar und ersetzt keine individuelle Anlage-
oder Rechtsberatung.
Diese Veröffentlichung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, die auf aktuellen
Erwartungen beruhen und Risiken sowie Unsicherheiten unterliegen. Tatsächliche
Ergebnisse können erheblich abweichen.
Investitionen in digitale Vermögenswerte wie Bitcoin sind mit erheblichen
Risiken verbunden und können zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals
führen.
Die Inhalte dieser Mitteilung können von Dritten gekürzt oder verändert
wiedergegeben werden; hierfür übernimmt das Unternehmen keine Haftung.
Die Emittentin ist im geregelten Markt in Deutschland an den Wertpapierbörsen
gelistet & ein separates Wertpapierprospekt muss nicht erstellt werden.
