DAX24.603 -0,7%Est505.970 -0,4%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,3500 -6,0%Nas22.780 -2,0%Bitcoin61.533 -3,9%Euro1,1804 -0,1%Öl67,88 +0,1%Gold4.921 -0,5%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
SAP 716460 Novo Nordisk A3EU6F PayPal A14R7U Deutsche Telekom 555750 Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Siemens Energy ENER6Y Microsoft 870747 Infineon 623100 BASF BASF11 Siemens 723610 DroneShield A2DMAA Bayer BAY001 Lufthansa 823212 AMD (Advanced Micro Devices) 863186
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX letztlich tiefer -- Texas Instruments kauft Silicon Labs in Milliardendeal -- Novo Nordisk: Umsatzrückgang erwartet -- Microsoft, Infineon, Lilly, Uber, Bayer, DroneShield, SAP, PayPal im Fokus
Top News
DroneShield-Aktie nach starkem Vortag im Rückwärtsgang: Ein Warnsignal für Anleger? DroneShield-Aktie nach starkem Vortag im Rückwärtsgang: Ein Warnsignal für Anleger?
Ausblick: Sony zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel Ausblick: Sony zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Deutsche Anleihen: Leichte Kursgewinne

04.02.26 17:37 Uhr

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Staatsanleihen haben am Mittwoch etwas zugelegt Der richtungweisende Euro-Bund-Future stieg um 0,16 Prozent auf 128,00 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe fiel auf 2,86 Prozent. Auch in den anderen Ländern der Eurozone gaben die Renditen nach.

Wer­bung

Etwas gestützt wurden die Anleihen durch den nachlassenden Preisdruck in der Eurozone. Die Inflationsrate in der Eurozone ist im Januar auf 1,7 Prozent zurückgegangen. Im Vormonat hatte sie noch bei 2,0 Prozent gelegen. Die Daten bewegten den Markt nicht, da dieser Rückgang erwartet worden war. Die Europäische Zentralbank (EZB) strebt mittelfristig zwei Prozent an. Sie hatte zuletzt die Leitzinsen nicht angetastet. Auch an diesem Donnerstag wird keine Änderung erwartet.

Allerdings wachsen Zweifel, ob die EZB tatsächlich auch im weiteren Jahresverlauf die Leitzinsen nicht mehr senken wird. "Die Rufe nach einer EZB-Zinssenkung dürften lauter werden", erwartet Thomas Gitzel, Chefvolkswirt der VP Bank. "Nicht nur, dass die Teuerungsrate nun unter dem EZB-Zielniveau von zwei Prozent liegt, vielmehr kommt nun mit den höheren Euro-Notierungen ein weiterer Punkt hinzu, der zu einem Umdenken in der EZB führen könnte." Gitzel vermutet, dass EZB-Präsidentin Lagarde, die Tür für eine Zinssenkung "zumindest einen Spaltbreit" öffnet./jsl/he