Deutsche Anleihen: Kursgewinne - Unsicherheit an Finanzmärkten stützt

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Staatsanleihen haben am Donnerstag von der hohen Unsicherheit an den Finanzmärkten profitiert. Der richtungweisende Euro-Bund-Future stieg um 0,21 Prozent auf 128,21 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe lag bei 2,83 Prozent.

Die Anleihen profitierten von der großen Verunsicherung an den Finanzmärkten. So stand der Bitcoin extrem unter Druck und setzte seine jüngste Talfahrt weg. Auch die Preise für Gold und Silber gaben deutlich nach. Zudem stützten enttäuschend ausgefallene Zahlen vom US-Arbeitsmarkt die Anleihen.

Die EZB hat ihre Leitzinsen wie erwartet nicht angetastet. Der für Banken und Sparer wichtige Einlagenzins bleibt bei 2,0 Prozent. Seit nunmehr fünf Sitzungen in Folge hat der EZB-Rat die Leitzinsen unverändert gelassen. EZB-Präsidentin Christine Lagarde stellte auch keine baldige Zinsveränderung in Aussicht. Sie verwies jedoch auf eine große Unsicherheit.

"Für konstante und nicht weiter sinkende Leitzinsen spricht insbesondere die konjunkturelle Entwicklung", kommentierte Thomas Gitzel, Chefvolkswirt der VP Bank. Die deutschen Auftragseingänge lassen darauf schließen, dass die deutsche Wirtschaft im laufenden Jahr Schwung holt und höhere Wachstumsraten verbuchen wird. Eine Lockerung der Geldpolitik ist aus diesem Blickwinkel nicht erforderlich. Im Dezember waren die Auftragseingänge unerwartet und deutlich gestiegen. Analyst Jens-Oliver Niklasch von der Landesbank Baden-Württemberg sprach von einem "Auftragsboom" zum Jahresende./jsl/he