Türkische Lira sackt weiter ab - Anleihen-Renditen ziehen weiter an

Die Landeswährung Türkische Lira setzt ihre Talfahrt weiter fort. Am Donnerstag stieg der Dollarkurs zeitweise um 5,3 Prozent und erreichte bei 5,6110 Lira den höchsten Stand seit zwei Monaten. Am Nachmittag steht er noch 2,63 Prozent höher bei 5,5417 Lira. Auch der Euro verteuerte sich zur türkischen Währung und zog zwischenzeitlich bis auf 6,3235 Lira an.

Auch am türkischen Anleihenmarkt gehen die Turbulenzen am Donnerstag weiter. Anleger trennen sich zunehmend von Türkei-Bonds, die Rendite für bis 2030 laufenden Dollar-Bonds erreichte bei 8,309 Prozent ein Fünfmonatshoch. Angaben des Datenanbieters Markit zufolge verteuerte sich die Absicherung eines zehn Millionen Dollar schweren Pakets türkischer Anleihen gegen Zahlungsausfall um 36.000 auf 506.000 Dollar. Innerhalb einer Woche ging es um 177.000 Dollar nach oben.



