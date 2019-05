Symrise begibt Anleihe über 500 Millionen Euro

Sie sei Teil der geplanten Refinanzierung im laufenden Geschäftsjahr und ersetze den im Juli fällig werden Euro-Bond, wie der Konzern mitteilte.

Die Euroanleihe hat eine Laufzeit von 6,5 Jahren und ist mit einem Kupon von 1,25 Prozent ausgestattet. Die Platzierung wurde durch ein Bankenkonsortium bestehend aus BNP Paribas, Bank of Tokyo Mitsubishi, SEB und Unicredit begleitet. Vorangegangen waren Schritte zur Finanzierung der geplanten Übernahme der amerikanischen ADF/IDF-Gruppe. Im Februar schloss Symrise erfolgreich eine Kapitalerhöhung mit einem Volumen in Höhe von 400 Millionen Euro ab. Im März folgten zudem die Ausgabe eines Schuldscheindarlehns in Höhe von 250 Millionen und die Bereitstellung eines Konsortialkredits in Höhe von 200 Millionen Euro.

FRANKFURT (Dow Jones)

Bildquellen: Symrise