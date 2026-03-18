DAX22.840 -2,8%Est505.614 -2,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,0700 -3,2%Nas22.024 -0,6%Bitcoin60.387 -2,9%Euro1,1556 +0,8%Öl108,3 -1,2%Gold4.614 -4,5%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Vonovia A1ML7J Rheinmetall 703000 Siemens Energy ENER6Y SAP 716460 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 DroneShield A2DMAA Volkswagen (VW) vz. 766403 Deutsche Telekom 555750 Allianz 840400 Infineon 623100 Shell (ex Royal Dutch Shell) A3C99G Micron Technology 869020 Deutsche Bank 514000 Commerzbank CBK100
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Nach EZB-Zinsentscheid: DAX schließt tiefrot -- Micron-Zahlen: Gewinn vervielfacht -- Fed-Zinsen bleiben stabil -- Rivian, Uber, Samsung, Rüstungsaktien, Siemens Energy, Tesla, NVIDIA, BYD im Fokus
Top News
Vonovia-Aktie sackt trotzdem ab: Gewinnsprung nach Verlustjahr - Dividende steigt, Schuldenabbau im Fokus Vonovia-Aktie sackt trotzdem ab: Gewinnsprung nach Verlustjahr - Dividende steigt, Schuldenabbau im Fokus
So positionieren Sie Ihr Portfolio für 2026 So positionieren Sie Ihr Portfolio für 2026
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

US-Anleihen geben nach

19.03.26 17:45 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX) - Die Kurse von US-Anleihen sind am Donnerstag gesunken und haben damit an die Verluste vom Vortag angeknüpft. Erneut gestiegene Ölpreise haben die Kurse belastet. Der Terminkontrakt für zehnjährige Staatsanleihen (T-Note-Future) fiel um 0,20 Prozent auf 111,33 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Anleihen stieg im Gegenzug auf 4,27 Prozent.

Wer­bung

Die Ölpreise sind nach Angriffen auf Anlagen der Gasindustrie am Persischen Golf gestiegen und haben die Sorge vor einer höheren Inflation angeheizt. Erwartungen, dass die US-Notenbank Fed den Leitzins in diesem Jahr senken könnte, wurden gedämpft. Dies belastet die Kurse und stützt die Renditen.

Nachdem die US-Notenbank Fed den Leitzins am Mittwochabend nicht verändert hatte, signalisierten die Notenbanker für den Rest des Jahres nur noch eine Zinssenkung. Zuvor waren am Markt zwei Zinsschritte erwartet worden. Zudem hatte Fed-Chef Jerome Powell im Anschluss an die Zinsentscheidung gesagt, dass höhere Energiepreise die Inflation kurzfristig in die Höhe treiben werden.

Sollte sich die Inflation später nicht wieder abschwächen, gebe es keinen Grund für eine Zinssenkung, sagte der Fed-Chef. Nach den Powell-Aussagen sind die Renditen am US-Anleihemarkt weiter gestiegen./jkr/jha/