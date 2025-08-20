US-Anleihen: Kursverluste - Robuste US-Daten

NEW YORK (dpa-AFX) - Die Kurse von US-Staatsanleihen haben am Donnerstag nachgegeben. Der Terminkontrakt für zehnjährige Papiere (T-Note-Future) sank um 0,32 Prozent auf 111,50 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Anleihe stieg auf 4,34 Prozent.

Im Verlauf belasteten überraschend gute Daten aus der US-Industrie die Anleihen. Der S&P-Einkaufsmanagerindex für die Industrie war im August unerwartet gestiegen. Er signalisiert jetzt wieder ein wirtschaftliches Wachstum. Im Dienstleistungssektor trübte sich die Stimmung zwar etwas ein - aber nicht so deutlich wie erwartet. Hinzu kamen überraschend gute Daten vom US-Immobilienmarkt.

Ansonsten warten Anleger auf Fortschritte bei den Friedensbemühungen im Ukraine-Krieg sowie auf neue geldpolitische Signale vom Notenbanker-Treffen in Jackson Hole. Marktteilnehmer erhofften sich Informationen darüber, wie es mit den Leitzinsen in den großen Volkswirtschaften weitergeht, hieß es von Helaba. Eine Zinssenkung vonseiten der US-Notenbank im September werde am Markt mehrheitlich erwartet. Die Frage sei nun, ob Fed-Chef Jerome Powell bei seiner Rede am Freitag auch entsprechende Signale sende./jsl/he