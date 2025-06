US-Anleihen: Kursverluste - Solider Arbeitsmarkbericht

NEW YORK (dpa-AFX) - Die Kurse von US-Staatsanleihen haben am Freitag nach einem soliden Arbeitsmarktbericht nachgegeben. Der Terminkontrakt für zehnjährige Papiere (T-Note-Future) fiel um 0,49 Prozent auf 110,23 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Anleihe stieg auf 4,47 Prozent.

Wer­bung Wer­bung

Der solide US-Arbeitsmarkt belastete die Anleihen. Es wurden im Mai mehr Arbeitsplätze geschaffen als erwartet. Allerdings wurde die Werte in den Vormonaten deutlich nach unten revidiert. Die Arbeitslosenquote blieb stabil, während die Stundenlöhne deutlicher als erwartet zulegten. Der starke Anstieg der Stundenlöhne ist laut Thomas Altmann, Analyst bei QC Partners, mit Blick auf mögliche Leitzinssenkungen durch die US-Notenbank ein Grund zu Sorge. "Diese Werte könnten die Fed durchaus zum längeren Abwarten bewegen."

"Die Zölle führen bislang zu keinen deutlichen Bremsspuren am US-Arbeitsmarkt", kommentierte Thomas Gitzel, Chefvolkswirt der VP Bank. Es sei jedoch fraglich, ob dies so bleibe. "Die Zölle verunsichern Unternehmen und gleichzeitig lasten sie auch auf der Konsumlaune, was auf den Umsätzen lastet", so Gitzel. "Und mehr noch, das Dodge-Programm führte zu Entlassungen im öffentlichen Sektor und gleichzeitig auch zu weniger Einstellungen."

US-Präsident Donald Trump forderte die US-Notenbank erneut zu Leitzinssenkungen auf. Sie solle den Zins um einen ganzen Prozentpunkt senken. Er verwies auf die Leitzinssenkungen durch Europäische Zentralbank (EZB)./jsl/he