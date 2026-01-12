DAX25.430 +0,1%Est506.030 +0,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,62 +4,2%Nas23.703 -0,1%Bitcoin80.099 +2,5%Euro1,1641 -0,2%Öl65,70 +2,2%Gold4.595 -0,1%
US-Anleihen legen etwas zu

13.01.26 17:15 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX) - Die Kurse von US-Anleihen sind am Dienstag leicht gestiegen. Der Terminkontrakt für zehnjährige Papiere (T-Note-Future) legte um 0,13 Prozent auf 112,30 Punkte zu. Die Rendite der zehnjährigen Anleihen betrug 4,17 Prozent.

Daten zur Entwicklung der Verbraucherpreise in den USA konnte dem Handel keinen größeren Impuls geben. Im Dezember hatte die Inflation in den USA unverändert bei 2,7 Prozent gelegen. Analysten hatten diese Teuerung im Schnitt erwartet. Die Kernrate ohne die schwankungsanfälligen Preise für Energie und Nahrungsmittel lag etwas tiefer bei 2,6 Prozent.

Nach Einschätzung von Thomas Gitzel, Chefvolkswirt der VP Bank, zeigen die Preisdaten weiterhin keine nennenswerten Effekte durch die Zollpolitik der US-Regierung. Sollte sich dies in den kommenden Monaten fortsetzen, "hat die US-Notenbank Fed grünes Licht für weitere Zinssenkungen". Zuletzt hatte die Fed den Leitzins im Dezember um 0,25 Prozentpunkte gesenkt. Im weiteren Verlauf des Jahres werden allgemein weiter sinkende Zinsen in den USA erwartet./jkr/nas