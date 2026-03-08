DAX23.409 -0,8%Est505.685 -0,6%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,8700 +2,3%Nas22.411 +0,1%Bitcoin59.177 +3,3%Euro1,1579 +0,4%Öl98,95 +6,0%Gold5.116 +0,2%
US-Anleihen: Leichte Kursgewinne nach anfänglichen Verlusten

09.03.26 18:13 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX) - Die Kurse von US-Staatsanleihen haben anfängliche Kursverluste am Montag wieder wett gemacht. Der Terminkontrakt für zehnjährige Papiere (T-Note-Future) stieg zuletzt um 0,04 Prozent auf 112,50 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Anleihen lag bei 4,13 Prozent.

Gestiegene Inflationsgefahren belasteten zunächst die Anleihekurse. Die Möglichkeit für die US-Notenbank Fed die Leitzinsen zu senken, könnte so eingeschränkt werden. Schließlich waren die Ölpreise über das Wochenende angesichts des anhaltenden Iran-Kriegs stark gestiegen und auch über 100 US-Dollar geklettert. Am Nachmittag machten die Anleihen ihre Verluste wieder wett. So lag der Ölpreis der US-Sorte WTI wieder unter 100 Dollar.

Die Unsicherheit bleibt jedoch hoch. Es gibt weiterhin keine Anzeichen für ein schnelles Ende des Krieges im Nahen Osten und den damit verbundenen Beeinträchtigungen der Lieferung von Energierohstoffen aus der Region am Persischen Golf./jsl/mis