Die meistdiskutierten US-Aktien des Tages auf WallStreetBets (u.a. Microsoft, Visa, Tesla und NVIDIA)

Die US-Futures steigen nach der Veröffentlichung der jüngsten Inflationsdaten an. Im März stieg der Verbraucherpreisindex im Jahresvergleich um 5,0 % und lag damit unter den im Februar verzeichneten 6,0 % und unter den prognostizierten 5,2 %, was darauf hindeutet, dass der Disinflationsprozess zumindest vorerst intakt bleibt. Die Kerninflation lag mit 5,6 % genau im Zielbereich, verglichen mit den 5,5 % des Vormonats.

Heute Abend wird das Protokoll der FOMC-Sitzung veröffentlicht. Es wird Aufschluss darüber geben, welche Überlegungen die Fed bei der Anhebung um 25 Basispunkte im März angestellt hat, und die Debatte zwischen den Mitgliedern über den Umgang mit der Bankenkrise, die im vergangenen Monat ausgelöst wurde, näher beleuchten. Die Märkte preisen derzeit eine Wahrscheinlichkeit von über 70 % für eine weitere Anhebung um 25 Basispunkte im Mai ein, aber die heutigen Inflations- und Fed-Protokolle könnten dies ändern und die Erwartungen für das, was in drei Wochen zu erwarten ist, verstärken.

Die Aufmerksamkeit richtet sich nun auf den Beginn der Quartalssaison am Ende dieser Woche. JPMorgan, Wells Fargo und Citigroup werden diesen Freitag den Auftakt machen, während die anderen Banken, darunter die meisten kleineren Regionalbanken, die von den Turbulenzen im letzten Monat am stärksten betroffen waren, nächste Woche folgen werden. Die Branche hat die Aufgabe, das durch den Zusammenbruch der Silicon Valley Bank und der Signature Bank geschwächte Vertrauen wiederherzustellen. Die Befürchtungen einer Ausbreitung der Krise haben sich zwar inzwischen beruhigt, aber die Aussichten für die US-Banken haben sich im letzten Monat dramatisch verändert.

Vor allem die Gruppe größerer Banken, die 30 Mrd. USD an Einlagen in First Republic gesteckt haben, nachdem das Unternehmen im letzten Monat mit einem Abfluss von Einlagen zu kämpfen hatte, bereiten sich laut Bloomberg darauf vor, im ersten Quartal jeweils rund 100 Mio. USD beiseite zu legen. JPMorgan, Wells Fargo, Citigroup und Bank of America haben jeweils 5 Mrd. $ an nicht versicherten Einlagen eingebracht, der Rest wurde von sieben weiteren Banken beigesteuert. Auch wenn dies für die großen Banken nur ein geringer Betrag ist, so wird er doch die Reserven in die Höhe treiben, die angesichts der Furcht vor einer möglichen Rezession ohnehin steigen dürften. Berichten zufolge hat First Republic versucht, frisches Geld zu beschaffen oder sogar einen Käufer zu finden, aber Wedbush sagte, dass ein Verkauf unwahrscheinlich ist, es sei denn, die Bank gerät unter staatliche Zwangsverwaltung, da hohe Abschläge und nicht realisierte Verluste das materielle Eigenkapital der Bank aufzehren würden. Das einzige mögliche Akquisitionsszenario für die First Republic Bank ist unserer Ansicht nach die Zwangsverwaltung, bei der ein potenzieller Erwerber die Vorteile eines von der FDIC unterstützten Schnäppchenkaufs nutzen kann", sagte Wedbush-Analyst David Chiaverini.

Tesla liegt heute im Plus. Der Elektroautohersteller wird nächste Woche seine Ergebnisse vorlegen. Dann werden sich die Märkte darauf konzentrieren, wie sich mehrere Preissenkungen im Jahr 2023, die die Nachfrage ankurbeln sollen, auf die Margen auswirken. Die Hong Kong Economic Times berichtet, dass Tesla am Samstag in Hongkong die Preise für einige Modelle senken wird, wobei für das Model 3 eine Preissenkung von bis zu 14 % erwartet wird. Dies folgt auf die jüngsten Preissenkungen in den USA, die Befürchtungen aufkommen ließen, dass es in diesem Jahr zu weiteren Senkungen kommen könnte. Machen Sie keinen Fehler - die Preissenkungen spiegeln Teslas Bedürfnis wider, die Nachfrage anzukurbeln und sind ein expliziter Tausch von Margen gegen Volumen", sagte Bernstein-Analyst Toni Sacconaghi. Während viele Investoren gehofft haben, dass die Margen [im ersten Quartal] die Talsohle erreichen könnten, glauben wir nicht, dass dies notwendigerweise der Fall sein wird, insbesondere angesichts unserer Überzeugung, dass weitere Kürzungen wahrscheinlich sind. Die Analysten von Citi sagten, dass eine positive Margenentwicklung zeigen würde, dass die Preissenkungen durch niedrigere Kosten bedingt sind, während ein schwaches Ergebnis "die Bedenken über die Kapazitäts-/Produktalterung wieder aufleben lassen und die Konsensschätzungen für 2023 gefährden könnte".

Die Microsoft-Aktie steigt, nachdem sie gestern von einer Welle negativer Nachrichten getroffen wurde und einen starken Kurseinbruch erlitt. Die UBS senkte ihre Wachstumsprognosen für die Cloud-Computing-Einheit Azure und erklärte, die jüngsten Trends seien "schlechter als vor drei Monaten". Die Bewertung von Microsoft sei "angesichts der Azure-Wachstumsrisiken und des hohen Maßes an KI-Enthusiasmus, das bereits in die Aktie eingeflossen ist, voll". Apropos KI: ChatGPT, der Chatbot, der von dem von Microsoft unterstützten Unternehmen OpenAI entwickelt wurde, wird von Regulierungsbehörden in aller Welt unter die Lupe genommen. Die US-Regierung erwägt mögliche Maßnahmen zur Rechenschaftspflicht, da die Bedenken über die Auswirkungen von KI auf die nationale Sicherheit und das Bildungswesen wachsen, während die französischen Regulierungsbehörden mehrere Beschwerden über ChatGPT untersuchen, nachdem es in Italien wegen angeblicher Verstöße gegen die Datenschutzbestimmungen vorübergehend verboten wurde. Auch die spanische Datenschutzbehörde hat die EU gebeten, die Datenschutzbedenken im Zusammenhang mit ChatGPT zu prüfen, wie sie gestern gegenüber Reuters erklärte.

NVIDIA steigt heute ebenfalls. Gestern hat KeyBanc sein Kursziel für den Chiphersteller von $280 auf $320 angehoben und sein Overweight-Rating für die Halbleiteraktie beibehalten, während Evercore ISI seine Einschätzung von $300 auf $320 angehoben hat. Dies deutet darauf hin, dass die Broker immer noch ein beträchtliches Kurspotenzial sehen, obwohl NVIDIA seit Anfang 2023 um 90 % gestiegen ist und im Vergleich zu seinen Konkurrenten einen enormen Bewertungsaufschlag aufweist. NVIDIA wird derzeit mit einem durchschnittlichen Kurs-Gewinn-Verhältnis von über 57,0x gehandelt, mehr als doppelt so hoch wie der Branchendurchschnitt von 27,7x. Die jüngsten Kurszielerhöhungen liegen deutlich über dem aktuellen Durchschnitt von 278 $.

Visa hat gestern bekannt gegeben, dass es sich mit den Konkurrenten PayPal und der Venmo-App zusammengetan hat, um einen neuen Dienst namens Visa+ zu testen, der digitale Zahlungen von Person zu Person über verschiedene Apps hinweg erleichtern soll. Die Nutzer benötigen keine Visa-Karte, um Visa+ zu nutzen. Der Dienst wird in Plattformen von Unternehmen wie DailyPay, TabaPay und Western Union integriert. Der Dienst soll Ende 2023 in den USA eingeführt werden, bevor er Mitte 2024 auf breiterer Basis startet.

