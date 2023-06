Die meistdiskutierten US-Aktien des Tages auf WallStreetBets (u.a. Salesforce, C3.ai, Crowdstrike, NVIDIA und Tesla)

Nachfolgend finden Sie eine Liste der 10 meistdiskutierten US-Aktien im WallStreetBets-Forum auf Reddit während der letzten 24 Stunden gemäß den Daten von Quiver Quantitative.



C3.ai NVIDIA Salesforce SoFi Visa Apple Tesla Advanced Micro Devices Advance Auto Parts Palantir

NVIDIA steigt um 4,1 %, während der wertvollste Chiphersteller der Welt damit kämpft, die Schwelle von 1 Billion US-Dollar zu überschreiten. Seit der Veröffentlichung der Quartalsergebnisse in der vergangenen Woche, aus denen hervorging, dass der Umsatz im laufenden Quartal dank neuer Impulse aus dem Bereich der künstlichen Intelligenz um etwa 50 % über den Erwartungen liegen würde, ist die Aktie immer noch um mehr als 23 % gestiegen, was zu einer starken Rallye bei anderen KI-Titeln führte, die in dieser Woche wieder abzuflauen begann. Die Aktie liegt jedoch immer noch unter den Anfang der Woche erreichten Allzeithochs. Die Bewertung von NVIDIA ist derzeit mehr als doppelt so hoch wie der Branchendurchschnitt. CEO Jensen Huang war diese Woche in Taiwan, wo er sagte, er fühle sich "absolut sicher", dass er sich auf das Land für die Herstellung von NVIDIA-Chips verlassen könne. Es wird erwartet, dass er am Freitag mit Führungskräften von Taiwan Semiconductor Manufacturing Co (TSMC) und Foxconn zusammentrifft, aber er sagte, dass er noch nicht entschieden hat, ob er im Juni zum ersten Mal seit Jahren wieder China besuchen wird, wie Medienberichte berichten. Der andere bekannte Chiphersteller AMD steigt um 1,3 % und bleibt unter den 15-Monats-Hochs, die wir Anfang der Woche gesehen haben.

C3.ai ist um 13,8 % gefallen, nachdem Investoren, die auf große Gewinne durch künstliche Intelligenz gehofft hatten, enttäuscht wurden. Bloomberg Intelligence sagte, dass die Ergebnisse "bestätigen, dass C3.ai wahrscheinlich ein sehr geringes Umsatz-Exposure zu generativer KI oder großen Sprachmodellen hat", während Morgan Stanley sagte, dass Aktien ohne neue Katalysatoren teuer aussehen. Das Unternehmen hat inmitten des Hypes um KI die Phantasie der Märkte geweckt, aber C3.ai sagte, es erwarte, dass der Umsatz im laufenden Quartal auf etwa $307,5 Millionen steigen werde - weniger als die $317 Millionen, die die Wall Street erwartet hatte. Alle Augen waren auf den Ausblick gerichtet, da das Unternehmen bereits vor dem Update vorläufige Ergebnisse für das Quartal vorgelegt hatte. Dies führt nun dazu, dass die diesjährige Rallye, die die Aktie Anfang der Woche auf ein 18-Monats-Hoch steigen ließ, ins Gegenteil umschlägt. Die Aktualisierung wird von denjenigen begrüßt, die gegen das Unternehmen gewettet haben, denn laut Daten von Fintel liegt der Anteil der Leerverkäufe an den Aktien des Unternehmens derzeit bei fast 29 %.

Auch Palantir slegt heute weiter zu, nachdem die Aktie im Mai aufgrund des Hypes um künstliche Intelligenz um fast 90 % gestiegen ist. RBC-Analyst Rishi Jaluria stellte in einem Interview mit CNBCs Street Signs die Idee in Frage, dass Palantir ein KI-Wert sei. Palantir profitiert im Moment von der Wahrnehmung des Marktes, dass es ein KI-Unternehmen ist, aber in Wirklichkeit denken wir, dass sie langfristig durch den Aufstieg der generativen KI geschädigt werden", sagte der Analyst.

Salesforce fällt um 4,3 % und fällt von einem 15-Monats-Hoch, nachdem das CRM-Unternehmen im letzten Quartal sein langsamstes Umsatzwachstum in der Geschichte verzeichnete. Dennoch übertrafen die Ergebnisse die Erwartungen. Der Umsatz stieg um 11 % auf 8,25 Mrd. USD und übertraf damit die Prognose von 8,18 Mrd. USD. Der bereinigte Gewinn je Aktie stieg um 72 % auf 1,69 USD und übertraf damit ebenfalls die Schätzung von 1,61 USD. Das Unternehmen leidet unter einer Abschwächung, da die Unternehmen bei den Ausgaben strenger werden, und dies hat Salesforce dazu veranlasst, seinen Fokus auf die Rentabilität zu verlagern. Vor diesem Hintergrund rechnet Salesforce nun mit einer bereinigten operativen Marge von rund 28 % in diesem Jahr gegenüber 27 % vor dem Update, während das Umsatzziel unverändert bleibt. Das mag einige Investoren enttäuscht haben, die gehofft hatten, dass ein Stellenabbau, eine Umstrukturierung des Managements, ein Restrukturierungsprogramm und neue Katalysatoren aus dem Bereich der künstlichen Intelligenz zu einer deutlicheren Verbesserung führen würden. Morgan Stanley sagte, dass Salesforce Fortschritte bei der Rentabilität macht, aber dass das makroökonomische Umfeld dazu führt, dass die Wachstumsprognose zu niedrig ausfällt. Oppenheimer sagte, dass die Prognose von 10 % Buchungswachstum im laufenden Quartal, die unter den von den Märkten erwarteten 11 % liegt, "die zyklische Wiederbeschleunigungsstory verdrängt und einen Aktienüberhang hinterlässt". Barclays sagte, dass Investoren, die über eine fehlende Erhöhung der Umsatzprognose besorgt sind, bedenken sollten, dass das Management dafür bekannt ist, konservativ zu sein, was ein Aufwärtspotenzial im weiteren Verlauf des Jahres offen lässt. Vital Knowledge sagte, die Ergebnisse seien nicht schlecht", aber die Märkte seien enttäuscht, weil sie sich von der künstlichen Intelligenz einen neuen Schub erhofft hätten.

CrowdStrike verliert 2,0 % und fällt von seinem Sechsmonatshoch, nachdem das Unternehmen im ersten Quartal erstmals einen Rückgang der jährlich wiederkehrenden Nettoeinnahmen im Vergleich zum Vorjahr verzeichnete. Dies lässt befürchten, dass das Unternehmen den Druck der schwierigen makroökonomischen Bedingungen zu spüren bekommt. Dies überschattete die Tatsache, dass CrowdStrike die Erwartungen im letzten Quartal übertraf und seinen Ausblick für den Rest des Jahres anhob. Der Umsatz stieg um 42 % auf einen neuen Rekordwert von 692,8 Mio. USD und übertraf damit die Prognose von 676,9 Mio. USD. Das bereinigte Ergebnis je Aktie stieg um 84 % auf 0,57 USD und lag damit deutlich über der Prognose von 0,50 USD. Das Unternehmen gab bekannt, dass es nun einen Jahresumsatz von 3,00 bis 3,04 Mrd. $ anstrebt, gegenüber dem bisherigen Ziel von 2,96 bis 3,01 Mrd. $. Außerdem wurde das Ziel für das bereinigte Ergebnis je Aktie von ursprünglich 2,39 bis 2,33 Dollar auf 2,32 bis 2,43 Dollar angehoben. In Anbetracht der Tatsache, dass CrowdStrike in der Vergangenheit stets über den Schätzungen lag, glauben wir, dass die Anleger negativ reagieren und sich künftig stärker auf das Wachstum der jährlich wiederkehrenden Nettoeinnahmen konzentrieren werden", so Oppenheimer. Bloomberg Intelligence sagte, dass die Abschwächung des Umsatzwachstums kürzere Verträge und einen längeren Verkaufszyklus widerspiegeln könnte, was die Anzahl der Kunden, die das Unternehmen in naher Zukunft gewinnen kann, unter Druck setzen könnte. Morgan Stanley sagte, dass die zweite Hälfte des Geschäftsjahres dank leichterer Vergleichszahlen und potenzieller Impulse durch künstliche Intelligenz rosiger aussieht.

Tesla steigt um 1 % auf ein Zweimonatshoch, während CEO Elon Musk seine erste Chinareise seit drei Jahren beendet. Er hat in den letzten Tagen mit mehreren Beamten gesprochen, und der Sekretär von Shanghai, Chen Jining, sagte heute, dass China die Aussicht begrüßt, dass Tesla neue Produkte und Technologien in der Stadt einführt. Musk hat nun das Land verlassen, nachdem er die Tesla-Fabrik in Shanghai besucht hatte, wo er sich an die Arbeiter wandte und sagte, die dort produzierten Autos seien nicht nur die effizientesten, sondern auch die hochwertigsten. Die Märkte könnten enttäuscht sein, dass das neue, überarbeitete Model 3 nicht während Musks Besuch enthüllt wurde, wie einige Medien vermutet hatten.

Apple steigt heute um 1,5 % und erreicht ein 14-Monats-Hoch. Heute wurde bekannt, dass der Hauptzulieferer Foxconn bis April 2024 mit der Produktion von iPhones in einer neuen Fabrik in Indien beginnen wird, wie die lokale Regierung mitteilte. Das Werk im Bundesstaat Karnataka könnte 50.000 Arbeitsplätze schaffen, und das Grundstück, auf dem es gebaut werden soll, könnte Foxconn Anfang Juli übergeben werden. Foxconn will 20 Millionen iPhones pro Jahr produzieren. Das Unternehmen baut seine Lieferkette in Indien aus, um sich von der starken Abhängigkeit von China zu lösen, und hat kürzlich seine ersten Geschäfte in Indien eröffnet, um die wachsende Mittelschicht zu erreichen.

