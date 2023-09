GameStop und C3.ai im Fokus

In den USA bleibt es diese Woche relativ ruhig, was zum Teil auf den Feiertag am Montag zurückzuführen ist. In dieser Woche gibt es Quartals-Updates zu Kroger, dem Cybersicherheitsunternehmen Zscaler sowie zu der Meme-Aktie GameStop und dem KI-Favoriten C3.ai.





GameStop-Aktie: Vorschau auf die Q2-Ergebnisse





GameStop steht immer noch vor einer großen Aufgabe. Das Unternehmen muss aus den roten Zahlen herauskommen, aber das ist umso schwieriger, wenn man nicht wächst.



Es wird erwartet, dass der Umsatz im zweiten Quartal nur um 0,3 % auf 1,139 Mrd. $ steigen wird. Das Hauptproblem ist nach wie vor die Nachfrage nach Hardware. Viele Spieler haben auf die neuesten Konsolen umgerüstet, als sie während der Pandemie zu Hause festsaßen, und die gesamte Branche verlagert sich immer mehr in eine digitale Welt, die weniger auf Konsolen angewiesen ist. Auch der Verkauf von Sammlerstücken wird im zweiten Quartal in Folge zurückgehen. Der Lichtblick ist die Software, denn die Nachfrage nach Spielen ist nach wie vor stabiler.



GameStop macht zwar immer noch Verluste, ist aber auf dem richtigen Weg. Der Nettoverlust wird auf 49,4 Millionen Dollar geschätzt, was weniger als die Hälfte des Verlustes des letzten Jahres wäre. Dies ist auf eine stärkere Konzentration auf die Kosten und deutlich geringere Ausgaben zurückzuführen. GameStop gibt derzeit weniger als 10 Mio. $ pro Quartal für Investitionen aus, verbrennt aber immer noch Barmittel und zehrt an seinem Kassenbestand, der Ende April 1,3 Mrd. $ betrug.



GameStop-Aktien haben sich in diesem Jahr unterdurchschnittlich entwickelt, aber die Aktie hat gerade ihre beste Wochenperformance nach sechs aufeinanderfolgenden negativen Wochen erzielt.











C3.ai-Aktie: Vorschau auf die Quartalszahlen



Die Aktien von C3.ai litten im August unter einem breiteren Ausverkauf, bei dem die KI-Aktien zum ersten Mal seit der Wertsteigerung durch den Hype um die Technologie in diesem Jahr einem Realitätscheck unterzogen wurden. Die Aktie wird fast dreimal so hoch gehandelt wie zu Beginn des Jahres 2023, liegt aber etwa 33 % unter dem Höchststand, den wir im Juni gesehen haben.



Die Messlatte ist also seit Anfang August gesunken, da sich die Bewertungen und die Begeisterung für KI abgemildert haben, aber im Vorfeld der Ergebnisse ist sie immer noch hoch. Das Unternehmen hat mit seinen Aussichten viel Aufsehen erregt, aber der Druck auf das Unternehmen steigt, die Erwartungen zu erfüllen. Für das erste Quartal des neuen Geschäftsjahres wird ein Umsatzanstieg von 9,6 % auf 71,6 Mio. US-Dollar prognostiziert - eine relativ schwache Zahl für ein Unternehmen, das ein kleines, aber schnell wachsendes Unternehmen sein soll, das in der heißesten Branche der Wall Street tätig ist. Der Umsatz stieg im letzten Quartal nur um 0,1 %! Die Anleger werden erwarten, dass sich das Umsatzwachstum von dieser sehr niedrigen Basis aus in Zukunft beschleunigt.



C3.ai hat im letzten Quartal einen seltenen positiven freien Cashflow erwirtschaftet, wird aber in diesem Quartal fast 32 Millionen US-Dollar verbrauchen. Es wird erwartet, dass der bereinigte Verlust pro Aktie bei 0,17 $ liegen wird, was eine Ausweitung gegenüber dem Verlust von 0,12 $ im Vorjahr bedeuten würde.





Risikohinweis

