Aktueller Marktbericht zu Bitcoin & Co.

Bitcoin ist am Mittag 23.189,23 US-Dollar wert. So fiel der Bitcoin-Kurs um 12:25 um -0,15 Prozent gegenüber dem Vortag, als er noch bei 23.223,95 US-Dollar stand.

In der Zwischenzeit geht es für Bitcoin Cash bergauf. Um 12:25 steht ein Plus von 0,09 Prozent auf 140,69 US-Dollar zu Buche. Gestern notierte der Bitcoin Cash-Kurs noch bei 140,56 US-Dollar.

Nach 1.721,14 US-Dollar am Vortag ist der Ethereum-Kurs am Samstagmittag um -0,43 Prozent auf 1.713,66 US-Dollar gesunken.

Zeitgleich verringert sich der Litecoin-Kurs um -1,62 Prozent auf 61,21 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Wert bei 62,22 US-Dollar.

In der Zwischenzeit muss Ripple Verluste verbuchen. Um 12:25 fällt der Ripple-Kurs um -0,22 Prozent auf 0,3748 US-Dollar. Am Vortag standen noch 0,3757 US-Dollar an der Tafel.

Zeitgleich kommt der Cardano-Kurs kaum vom Fleck. Nach 0,5159 US-Dollar am Vortag, tendiert Cardano um 12:25 bei 0,5179 US-Dollar.

Inzwischen steigt der Monero-Kurs um 0,22 Prozent auf 161,82 US-Dollar. Am Tag zuvor war Monero 161,47 US-Dollar wert.

In der Zwischenzeit bewegt sich IOTA kaum. Am Samstagmittag lag der IOTA-Kurs bei 0,3419 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 0,3388 US-Dollar.

In der Zwischenzeitlich lassen sich bei Verge kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Wert am Vortag bei 0,0038 US-Dollar lag, wird der Verge-Kurs um 12:25 auf 0,0039 US-Dollar beziffert.

In der Zwischenzeitlich lassen sich bei Stellar kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Wert am Vortag bei 0,1179 US-Dollar lag, wird der Stellar-Kurs um 12:25 auf 0,1205 US-Dollar beziffert.

In der Zwischenzeitlich lassen sich bei NEM kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Wert am Vortag bei 0,0526 US-Dollar lag, wird der NEM-Kurs um 12:25 auf 0,0529 US-Dollar beziffert.

Derweil geht es für den Dash-Kurs bergauf. Dash steigt 0,54 Prozent auf 52,38 US-Dollar, nach 52,10 US-Dollar am Vortag.

Derweil notiert der NEO-Kurs bei 11,52 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (11,77 US-Dollar) ist das ein Verlust von -2,17 Prozent.

