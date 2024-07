Aktueller Marktbericht zu Bitcoin & Co.

Kryptokurse am Donnerstagmittag

Am Donnerstagmittag knickt der Bitcoin-Kurs ein. Um 12:26 sank Bitcoin um -2,12 Prozent auf 64.019,71 US-Dollar und damit unter den Stand vom Vortag (65.404,62 US-Dollar).

Währenddessen wird Bitcoin Cash bei 351,40 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet ein Minus von -2,98 Prozent im Vergleich zum Vortag (362,17 US-Dollar).

Zeitgleich verringert sich der Ethereum-Kurs um -5,26 Prozent auf 3.160,46 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Wert bei 3.335,87 US-Dollar.

In der Zwischenzeit verbucht der Litecoin-Kurs Verluste in Höhe von -3,77 Prozent auf 68,53 US-Dollar. Am Tag zuvor war Litecoin 71,21 US-Dollar wert.

Währenddessen wird Ripple bei 0,6007 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet ein Minus von -2,90 Prozent im Vergleich zum Vortag (0,6186 US-Dollar).

Derweil geht es für den Cardano-Kurs bergab. Cardano sinkt -3,01 Prozent auf 0,3945 US-Dollar, nach 0,4067 US-Dollar am Vortag.

Indessen verringert sich der Monero-Kurs um -4,18 Prozent auf 153,51 US-Dollar. Am Vortag notierte Monero bei 160,20 US-Dollar.

In der Zwischenzeit verbucht der IOTA-Kurs Verluste in Höhe von -5,55 Prozent auf 0,1562 US-Dollar. Am Tag zuvor war IOTA 0,1654 US-Dollar wert.

Zudem bewegt sich Verge seitwärts. Um 12:25 wurde ein Kurs von 0,0041 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der Verge-Kurs bei 0,0042 US-Dollar.

Zudem bewegt sich Stellar seitwärts. Um 12:26 wurde ein Kurs von 0,1009 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der Stellar-Kurs bei 0,1029 US-Dollar.

Zudem bewegt sich NEM seitwärts. Um 12:25 wurde ein Kurs von 0,0172 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der NEM-Kurs bei 0,0163 US-Dollar.

Inzwischen fällt der Dash-Kurs um -5,88 Prozent auf 25,17 US-Dollar. Am Tag zuvor war Dash 26,74 US-Dollar wert.

Indessen verringert sich der NEO-Kurs um -4,59 Prozent auf 10,90 US-Dollar. Am Vortag notierte NEO bei 11,42 US-Dollar.

