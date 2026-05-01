Krypto-Marktbericht

So bewegen sich die Kurse von Bitcoin, Ripple, Bitcoin Cash und Ethereum am Freitagmittag.

Der Kurs der Kryptowährung Bitcoin liegt um 12:26 bei 77.236,23 US-Dollar und damit 0,50 Prozent im Minus. Am Vortag bezifferte sich der Kurs auf 77.620,70 US-Dollar.

Auch der finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1 notiert heute tiefer. Bei einem Kurs von 9,88 EUR beträgt die Performance seit Auflage damit 7,1 Prozent.

In der Zwischenzeit muss Litecoin Verluste verbuchen. Um 12:26 fällt der Litecoin-Kurs um 0,32 Prozent auf 54,00 US-Dollar. Am Vortag standen noch 54,18 US-Dollar an der Tafel.

Nach 2.133,09 US-Dollar am Vortag ist der Ethereum-Kurs am Freitagmittag um 0,56 Prozent auf 2.121,26 US-Dollar gesunken.

Inzwischen fällt der Bitcoin Cash-Kurs um 0,38 Prozent auf 379,19 US-Dollar. Am Tag zuvor war Bitcoin Cash 380,63 US-Dollar wert.

Zudem zeigt sich der Ripple-Kurs im Sinkflug. Um 12:26 gibt Ripple um 1,11 Prozent auf 1,358 US-Dollar ab, nachdem am Tag zuvor noch ein Wert von 1,373 US-Dollar gemeldet wurde.

Inzwischen fällt der Monero-Kurs um 1,39 Prozent auf 386,46 US-Dollar. Am Tag zuvor war Monero 391,90 US-Dollar wert.

Zeitgleich kommt der Cardano-Kurs kaum vom Fleck. Nach 0,2505 US-Dollar am Vortag, tendiert Cardano um 12:26 bei 0,2509 US-Dollar.

Zeitgleich kommt der Stellar-Kurs kaum vom Fleck. Nach 0,1466 US-Dollar am Vortag, tendiert Stellar um 12:26 bei 0,1472 US-Dollar.

Derweil geht es für den Tron-Kurs bergab. Tron sinkt 0,09 Prozent auf 0,3647 US-Dollar, nach 0,3650 US-Dollar am Vortag.

Zudem gibt Binancecoin nach. Um 0,38 Prozent reduziert sich der Binancecoin-Kurs um 12:26 auf 655,17 US-Dollar, nachdem Binancecoin am Vortag noch 657,68 US-Dollar wert war.

Zudem bewegt sich Dogecoin seitwärts. Um 12:26 wurde ein Kurs von 0,1055 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der Dogecoin-Kurs bei 0,1055 US-Dollar.

Zudem gibt Solana nach. Um 0,32 Prozent reduziert sich der Solana-Kurs um 12:26 auf 86,94 US-Dollar, nachdem Solana am Vortag noch 87,22 US-Dollar wert war.

In der Zwischenzeit geht es für Avalanche bergauf. Um 12:26 steht ein Plus von 0,22 Prozent auf 9,469 US-Dollar zu Buche. Gestern notierte der Avalanche-Kurs noch bei 9,448 US-Dollar.

In der Zwischenzeit kann Chainlink Gewinne verbuchen. Um 12:26 steigt der Chainlink-Kurs um 0,51 Prozent auf 9,800 US-Dollar. Am Vortag standen noch 9,750 US-Dollar an der Tafel.

Währenddessen verliert der Sui-Kurs um 1,99 Prozent auf 1,100 US-Dollar. Gestern war Sui noch 1,123 US-Dollar wert.

Redaktion finanzen.net

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