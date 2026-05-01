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Krypto-Marktbericht

Aktueller Marktbericht zu Bitcoin & Co.

22.05.26 12:43 Uhr
Kryptowährungen im Überblick: Aktueller Marktbericht zu Bitcoin & Co. | finanzen.net

So bewegen sich die Kurse von Bitcoin, Ripple, Bitcoin Cash und Ethereum am Freitagmittag.

Werte in diesem Artikel
Devisen
BTC/CHF (Bitcoin-Schweizer Franken)
60.742,3339 CHF -316,2840 CHF -0,52%
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BTC/EUR (Bitcoin-Euro)
66.585,2035 EUR -228,3685 EUR -0,34%
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BTC/GBP (Bitcoin-Britische Pfund)
57.538,7227 GBP -249,5797 GBP -0,43%
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BTC/JPY (Bitcoin-Yen)
12.289.153,3360 JPY -55.142,1574 JPY -0,45%
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BTC/USD (Bitcoin-US-Dollar)
77.234,5325 USD -386,1698 USD -0,50%
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ETH/CHF (Ethereum-Schweizer Franken)
1.668,4127 CHF -9,5394 CHF -0,57%
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ETH/EUR (Ethereum-Euro)
1.828,8991 EUR -7,2050 EUR -0,39%
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ETH/GBP (Ethereum-Britische Pfund)
1.580,4190 GBP -7,6616 GBP -0,48%
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ETH/JPY (Ethereum-Yen)
337.546,7920 JPY -1.686,8503 JPY -0,50%
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ETH/USD (Ethereum-US-Dollar)
2.121,4048 USD -11,6901 USD -0,55%
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SOL/CHF (Solana-Schweizer Franken)
68,3970 CHF -0,2137 CHF -0,31%
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SOL/EUR (Solana-Euro)
74,9762 EUR -0,1013 EUR -0,13%
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SOL/GBP (Solana-Britische Pfund)
64,7897 GBP -0,1462 GBP -0,23%
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SOL/JPY (Solana-Yen)
13.837,8255 JPY -33,2999 JPY -0,24%
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SOL/USD (Solana-US-Dollar)
86,9676 USD -0,2538 USD -0,29%
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XRP/CHF (Ripple-Schweizer Franken)
1,0688 CHF -0,0112 CHF -1,04%
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XRP/EUR (Ripple-Euro)
1,1716 EUR -0,0102 EUR -0,86%
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XRP/GBP (Ripple-Britische Pfund)
1,0124 GBP -0,0098 GBP -0,95%
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XRP/JPY (Ripple-Yen)
216,2272 JPY -2,1159 JPY -0,97%
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XRP/USD (Ripple-US-Dollar)
1,3589 USD -0,0140 USD -1,02%
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BNB/CHF (Binance Coin-Schweizer Franken)
515,3517 CHF -2,0009 CHF -0,39%
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BNB/EUR (Binance Coin-Euro)
564,9239 EUR -1,1906 EUR -0,21%
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BNB/GBP (Binance Coin-Britische Pfund)
488,1716 GBP -1,4715 GBP -0,30%
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BNB/JPY (Binance Coin-Yen)
104.263,9601 JPY -329,8437 JPY -0,32%
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Der Kurs der Kryptowährung Bitcoin liegt um 12:26 bei 77.236,23 US-Dollar und damit 0,50 Prozent im Minus. Am Vortag bezifferte sich der Kurs auf 77.620,70 US-Dollar.

Auch der finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1 notiert heute tiefer. Bei einem Kurs von 9,88 EUR beträgt die Performance seit Auflage damit 7,1 Prozent.

In der Zwischenzeit muss Litecoin Verluste verbuchen. Um 12:26 fällt der Litecoin-Kurs um 0,32 Prozent auf 54,00 US-Dollar. Am Vortag standen noch 54,18 US-Dollar an der Tafel.

Nach 2.133,09 US-Dollar am Vortag ist der Ethereum-Kurs am Freitagmittag um 0,56 Prozent auf 2.121,26 US-Dollar gesunken.

Inzwischen fällt der Bitcoin Cash-Kurs um 0,38 Prozent auf 379,19 US-Dollar. Am Tag zuvor war Bitcoin Cash 380,63 US-Dollar wert.

Zudem zeigt sich der Ripple-Kurs im Sinkflug. Um 12:26 gibt Ripple um 1,11 Prozent auf 1,358 US-Dollar ab, nachdem am Tag zuvor noch ein Wert von 1,373 US-Dollar gemeldet wurde.

Inzwischen fällt der Monero-Kurs um 1,39 Prozent auf 386,46 US-Dollar. Am Tag zuvor war Monero 391,90 US-Dollar wert.

Zeitgleich kommt der Cardano-Kurs kaum vom Fleck. Nach 0,2505 US-Dollar am Vortag, tendiert Cardano um 12:26 bei 0,2509 US-Dollar.

Zeitgleich kommt der Stellar-Kurs kaum vom Fleck. Nach 0,1466 US-Dollar am Vortag, tendiert Stellar um 12:26 bei 0,1472 US-Dollar.

Derweil geht es für den Tron-Kurs bergab. Tron sinkt 0,09 Prozent auf 0,3647 US-Dollar, nach 0,3650 US-Dollar am Vortag.

Zudem gibt Binancecoin nach. Um 0,38 Prozent reduziert sich der Binancecoin-Kurs um 12:26 auf 655,17 US-Dollar, nachdem Binancecoin am Vortag noch 657,68 US-Dollar wert war.

Zudem bewegt sich Dogecoin seitwärts. Um 12:26 wurde ein Kurs von 0,1055 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der Dogecoin-Kurs bei 0,1055 US-Dollar.

Zudem gibt Solana nach. Um 0,32 Prozent reduziert sich der Solana-Kurs um 12:26 auf 86,94 US-Dollar, nachdem Solana am Vortag noch 87,22 US-Dollar wert war.

In der Zwischenzeit geht es für Avalanche bergauf. Um 12:26 steht ein Plus von 0,22 Prozent auf 9,469 US-Dollar zu Buche. Gestern notierte der Avalanche-Kurs noch bei 9,448 US-Dollar.

In der Zwischenzeit kann Chainlink Gewinne verbuchen. Um 12:26 steigt der Chainlink-Kurs um 0,51 Prozent auf 9,800 US-Dollar. Am Vortag standen noch 9,750 US-Dollar an der Tafel.

Währenddessen verliert der Sui-Kurs um 1,99 Prozent auf 1,100 US-Dollar. Gestern war Sui noch 1,123 US-Dollar wert.

Redaktion finanzen.net

1) Hinweis: Die finanzen.net GmbH wird für die Vermarktung dieses Finanzprodukts von dritter Seite vergütet. Die Vergütung steigt mit dem Volumen der in das Finanzprodukt investierten Gelder.

Bildquellen: Lightboxx / Shutterstock.com