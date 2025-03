Aktueller Marktbericht zu Bitcoinkurs, Tetherkurs, Etherkurs und Ripplekurs

So bewegen sich Bitcoin & Co. heute

Der Bitcoin-Kurs zeigt sich gegenüber dem Vortag um 09:40 mit roten Vorzeichen. Zuletzt verlor Bitcoin -0,24 Prozent auf 85.735,63 US-Dollar, nachdem am Vortag noch 85.941,03 US-Dollar an der Tafel gestanden hatten.

Währenddessen wird Bitcoin Cash bei 315,84 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet ein Plus von 1,54 Prozent im Vergleich zum Vortag (311,06 US-Dollar).

Zudem zeigt sich der Ethereum-Kurs im Sinkflug. Um 09:40 gibt Ethereum um -0,21 Prozent auf 2.210,10 US-Dollar ab, nachdem am Tag zuvor noch ein Wert von 2.214,66 US-Dollar gemeldet wurde.

Nach 124,28 US-Dollar am Vortag ist der Litecoin-Kurs am Sonntagvormittag um -1,95 Prozent auf 121,86 US-Dollar gesunken.

In der Zwischenzeit verbucht der Ripple-Kurs Zugewinne in Höhe von 3,27 Prozent auf 2,261 US-Dollar. Am Tag zuvor war Ripple 2,189 US-Dollar wert.

Zeitgleich kommt der Cardano-Kurs kaum vom Fleck. Nach 0,6585 US-Dollar am Vortag, tendiert Cardano um 09:41 bei 0,6615 US-Dollar.

Mit dem Monero-Kurs geht es indes nach oben. Monero gewinnt 1,46 Prozent auf 226,83 US-Dollar hinzu, nachdem gestern noch 223,57 US-Dollar an der Tafel standen.

Währenddessen kommt der IOTA-Kurs kaum von der Stelle. Um 09:41 werden 0,2071 US-Dollar ausgewiesen, was dem Kurs des Vortages entspricht.

Währenddessen kommt der Verge-Kurs kaum von der Stelle. Um 09:40 werden 0,0055 US-Dollar ausgewiesen, was dem Kurs des Vortages entspricht.

Daneben steigt Stellar um 2,84 Prozent auf 0,3205 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Kurs bei 0,3116 US-Dollar.

In der Zwischenzeit bewegt sich NEM kaum. Am Sonntagvormittag lag der NEM-Kurs bei 0,0197 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 0,0199 US-Dollar.

Nach 25,43 US-Dollar am Vortag ist der Dash-Kurs am Sonntagvormittag um -0,76 Prozent auf 25,24 US-Dollar gesunken.

Indes fällt der NEO-Kurs. Für NEO geht es nach 9,601 US-Dollar am Vortag auf 9,533 US-Dollar nach unten (-0,71 Prozent).

